Bellingham segna e trascina l’Inghilterra al debutto ai Mondiali, poi si emoziona davanti ai tifosi

Bellingham decide il debutto dell’Inghilterra ai Mondiali con un gol e una prova da leader, poi si emoziona con i tifosi che gli regalano uno spettacolo unico.

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Jude Bellingham è diventato il numero 10 dell'Inghilterra, una maglia che ai Mondiali pesa molto di più. Ma gli è bastata una sola partita per convincere Tuchel e tutti i tifosi che hanno assistito al debutto del Tre Leoni contro la Croazia: a Dallas si è giocata una delle partite è più belle della prima giornata dei gironi e il merito è anche del centrocampista del Real Madrid che ha segnato il terzo gol e ha regalato una prestazione da stella assoluta. Dopo la partita si è goduto l'abbraccio dello stadio ed è rimasto estasiato quando dalle tribune gli inglesi hanno cominciato a intonare Wonderwall, la celebre canzone degli Oasis.

I giocatori in campo sono rimasti senza parole e qualcuno canticchiava con i tifosi, ma le telecamere hanno indugiato proprio sulla faccia di Bellingham. Era emozionato ed è rimasto a guardare quello spettacolo con un sorriso stampato in volto e l'espressione di chi sa che può regalare qualcosa di importante al suo Paese, quel Mondiale che agli inglesi manca da 60 anni esatti.

L'emozione di Bellingham ai Mondiali

All'intervallo l'Inghilterra era ferma sul 2-2 contro la Croazia, ma il discorso di Tuchel negli spogliatoi ha cambiato tutti gli equilibri. Bellingham e Rashford hanno segnato i due gol per la vittoria in una partita bellissima, chiusa con una scena degna di un film: tutti i tifosi inglesi presenti allo stadio hanno dedicato Wonderwall alla propria nazionale, un momento da brividi che ha colpito profondamente tutti i calciatori. Non era un saluto preparato, ma un coro spontaneo per festeggiare un debutto da sogno.

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Bellingham è rimasto a guardare estasiato, con un'espressione che ha fatto immediatamente il giro del web. Tra le difficoltà del Real Madrid nell'ultima stagione si era perso momenti del genere e ai Mondiali ogni emozione si amplifica e arriva dritta al cuore. Il centrocampista è stato la stella della serata insieme a Kane e dovrà essere lui a trascinare i Tre Leoni nei prossimi impegni contro Ghana e Panama per chiudere la fase a gironi e passare ai sedicesimi.