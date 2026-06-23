Portogallo-Uzbekistan LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su DAZN: a che ora vedere la partita

Il Portogallo affronta oggi l‘Uzbekistan. La partita prenderà il via alle 19 ora italiana e si giocherà a Houston. La squadra di casa cerca il riscatto dopo l'1-1 dell'esordio. L'incontro non si potrà seguire in chiaro, ma solo su DAZN. In campo alle 22, con diretta anche su Rai 1, Inghilterra-Ghana. Nella notte invece Croazia-Panama e Colombia-Congo. Nella giornata di ieri vittorie per Argentina, Francia, Norvegia e Algeria.
I risultati e la classifica della fase a gironi
Girone A
Messico-Sudafrica 2-0
Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1
Repubblica Ceca-Sudafrica 1-1
Messico-Corea del Sud 1-0
Classifica: Messico 6, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1, Sudafrica 1.
Girone B
Qatar-Svizzera 1-1
Canada-Bosnia 1-1
Svizzera-Bosnia 4-1
Canada-Qatar 6-0
Classifica: Canada 4, Svizzera 4, Bosnia 1, Qatar 1.
Girone C
Brasile-Marocco 1-1
Haiti-Scozia 0-1
Scozia-Marocco 0-1
Brasile-Haiti 3-0
Classifica: Brasile 4, Marocco 4, Scozia 3, Haiti 0
Girone D
Stati Uniti-Paraguay 4-1
Australia-Turchia 2-0
Stati Uniti-Australia 2-0
Turchia-Paraguay 0-1
Classifica: Stati Uniti 6, Australia 3, Paraguay 3, Turchia 0
Girone E
Germania-Curacao 7-1
Costa d'Avorio-Ecuador 1-0
Germania-Costa d'Avorio 2-1
Ecuador-Curacao 0-0
Classifica: Germania 6, Costa d'Avorio 3, Ecuador 1, Curacao 1
Girone F
Olanda-Giappone 2-2
Svezia-Tunisia 5-1
Olanda-Svezia 5-1
Tunisia-Giappone 0-4
Classifica: Olanda 4, Giappone 4, Svezia 3, Tunisia 0.
Girone G
Belgio-Egitto 1-1
Iran-Nuova Zelanda 2-2
Belgio-Iran 0-0
Nuova Zelanda-Egitto 1-3
Classifica: Egitto 4, Iran 2, Belgio 2, Nuova Zelanda 1.
Girone H
Spagna-Capo Verde 0-0
Arabia Saudita-Uruguay 1-1
Spagna-Arabia Saudita 4-0
Uruguay-Capo Verde 2-2
Classifica: Spagna 4, Uruguay 2, Capo Verde 2, Arabia Saudita 1.
Girone I
Francia-Senegal 3-1
Iraq-Norvegia 1-4
Francia-Iraq 3-0
Norvegia-Senegal 3-2
Classifica: Francia 6, Norvegia 6, Senegal 0, Iraq 0.
Girone J
Argentina-Algeria 3-0
Austria-Giordania 3-1
Argentina-Austria 2-0
Giordania-Algeria 1-2
Classifica: Argentina 3, Austria 3, Giordania 0, Algeria 0.
Girone K
Portogallo-Congo 1-1
Uzbekistan-Colombia 1-3
Classifica: Colombia 3, Portogallo 1, Congo 1, Uzbekistan 0.
Girone L
Inghilterra-Croazia 4-2
Ghana-Panama 1-0
Classifica: Inghilterra 3, Ghana 3, Croazia 0, Panama 0.
I risultati delle partite del 22 giugno
Argentina-Austria 2-0
Francia-Iraq 3-0
Norvegia-Senegal 3-2
Giordania-Algeria 1-2
Dove vedere Portogallo-Uzbekistan ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN
La partita di Houston si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN. Gli abbonati avranno la possibilità di vedere la partita tra il Portogallo di Ronaldo e l'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro. Non ci sarà la diretta in chiaro. Streaming anche su DAZN.