F1 2024, oggi il GP Spagna: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

La mappa del circuito di Barcellona su cui oggi si disputano le prove libere del GP di Spagna della Formula 1 2024

Oggi i piloti scenderanno in pista sul circuito di Barcellona per le prove libere del GP di Spagna, decimo round del Mondiale di Formula 1 2024. Il layout della pista spagnola, lunga ora 4,657 km dopo l'eliminazione dell'ultima chicane divenuta una curva a destra da percorrere ad alta velocità.

Nonostante questa sostanziale modifica, il tracciato situato in Catalogna, per il suo mix di curve ad alta e bassa velocità, continua ad essere considerato uno dei migliori per valutare il bilanciamento di una monoposto. Il layout del Circuit de Catalunya-Barcelona presenta ora due rettilinei e 14 curve totali.

Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, si tratta di un circuito scarsamente impegnativo per i freni con sei frenate e soltanto 8,5 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 10, dove le monoposto passano dai 303 km/h ai 116 km/h in appena 102 metri percorsi in 2,08 secondi con i piloti che sono soggetti a 4,9 G di decelerazione.