Formula 1, oggi le qualifiche del GP Austria: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

Oggi è il giorno delle Qualifiche del Gran Premio d'Austria, l'undicesima prova del Mondiale di Formula 1. L'appuntamento è in programma alle ore 16, quando in diretta esclusiva su Sky i piloti si daranno battaglia per la pole position. Diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (207), differita in chiaro su TV8 dalle ore 18. Streaming con Sky Go e NOW, dalle 18 su tv8.it.