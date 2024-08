video suggerito

Fumo e fiamme sulla Williams di Sargeant: lo schianto durante le prove libere al GP d'Olanda Brutto incidente alla Curva 3 di Logan Sargeant che ha perso il controllo della sua Williams, schiantatasi sul guardrail. Monoposto distrutta e principio di incendio: sessione di libere sospesa per permettere ai commissari di liberare la pista.

A cura di Alessio Pediglieri

Durante la sessione di questa mattina per le FP3 al GO d'Olanda, brutto incidente occorso alla Williams di Sargeant con il pilota americano che ha perso il controllo alla Curva 3 sbattendo violentemente sul guardrail: monoposto in pista che si è improvvisamente incendiata senza conseguenze per Sargeant uscito indenne dalla vettura. Subito bandiera rossa per la sessione, sospesa per liberare la pista e per permettere ai commissari di gara di ripristinare il guardrail danneggiato.

Sargeant incolume, auto distrutta dopo lo schianto

Nessuna conseguenza per il pilota statunitense: Sargeant non ha riportato danni fisici e ha subito avvertito il team via radio di essere "ok". Non so è accorto però del pericolo successivo: ci è voluto qualche istante per rendersi conto che dietro all'abitacolo della sua monoposto si erano scatenate le fiamme, intontito dal colpo ricevuto. Poi, la pronta uscita e l'allontanamento dalla Williams, completamente distrutta dall'impatto.

L'incidente di Sargeant, l'errore in curva dello statunitense

L'incidente è stato procovato da un errore del pilota americano della Williams in Curva 3: ha infatti toccato lievemente l’erba bagnata in uscita, nel tratto in accelerazione che porta verso Curva 4, e ha così perso improvvisamente il controllo dell’auto. La monoposto si è andata a disintegrare contro il guardrail finendo in mezzo alla pista, mentre di fianco sfrecciavano le altre auto con i piloti preoccupati dal principio di incendio. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per Sargeant, uscito incolume.

(in aggiornamento)