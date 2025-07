Norris spiega come fanno i piloti F1 a bere durante i GP e perché l’acqua non diventa subito calda

video suggerito

A cura di Alessio Morra

I piloti di Formula 1 sono letteralmente dei supereroi, guidano in condizioni complicatissime, e danno spesso prova di avere nervi d'acciaio. Mettevi un attimo nei loro panni e provate a parlare in radio, per decidere magari la strategia di gara, con l'ingegnere di pista a oltre 300 chilometri orari. La tecnologia oggi ha fatto passi di gigante e aiuta molto i 20 driver, gli eletti, che durante la gara hanno la possibilità di bere. Ma come fanno i piloti a bere nel corso dei GP? La risposta l'ha data Lando Norris in un video pubblicato dalla McLaren.

La sacca per bevande che permette ai piloti di bere durante i GP

Un tempo si beveva solo acqua, oggi ogni pilota adotta la propria modalità. Ci sono gare in cui i piloti perdono fino a tre o quattro chilogrammi e hanno bisogno di recuperare energie o meglio di non perderne troppe già in corso d'opera. Norris, che sta lottando per il titolo con Piastri, in un video pubblicato dal profilo TikTok della McLaren, ha spiegato come si fa a bere mentre si guida in Formula 1. Lando in versione professore ha mostrato la sacca, che a vederla non invoglia tanto, e mostrandola ha fatto capire quanta acqua possono bere i piloti: "Vedete, questa è la nostra sacca per le bevande. La sacca è più grande di quanto si possa immaginare. La quantità d'acqua che possiamo bere durante una gara o durante le qualifiche non è poca. Credo sia di un litro e mezzo".

"Facciamo il possibile per tenere l'acqua fresca"

Dove è alloggiata la sacca lo spiega il pilota che sta cercando di essere il primo pilota McLaren a vincere il titolo dopo Hamilton: "Questa sacca va dietro il sedile, dove c'è un piccolo spazio libero e passa letteralmente dietro la mia schiena. Ciò significa che primo si scalda molto velocemente. Quindi, a meno che non vi piaccia una bella tazza di tè mentre si guida, facciamo il possibile per mantenerla fresca. Di solito la congeliamo prima della gara, così si scioglie lentamente e a metà gara si può avere ancora una bella bevanda fresca".

C'è un sistema preciso che permette ai piloti di bere

La sacca è posizionata dietro il sedile ed è posta in modo di passare sopra la spalla del pilota che con una cannuccia può bere. Tutto deve essere situato in modo millimetrico, perché la cannuccia finisce nella balaclava del pilota, che grazie un foro inserito nel passamontagna, può bere: "Poi l'acqua arriva sopra la spalla e finisce nel casco grazie a un sistema preciso: tutto finisce in un tubo, una cannuccia, che arriva davanti la mia bocca. Nel passamontagna c'è un foro che mi permette di infilare il tubo e bere. Questo è il nostro sistema. Ogni team può progettare la propria sacca. Questa è la nostra".