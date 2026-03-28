Bagnaia e Marc Marquez ostacolati durante le qualifiche del GP USA: tanti piloti sotto investigazione

Fabio Di Giannantonio si prende la pole position nel GP di MotoGP negli USA. Sulla pista di Austin però è successo di tutto e la Ducati con Pecco Bagnaia e Marc Marquez si è fortemente lamentate. Il pilota italiano e lo spagnolo si sono infuriati per via dell'eccessivo traffico in pista e del comportamento di alcuni piloti che stavano procedendo lentamente in cerca di una scia proprio durante le qualifiche. Bagnaia e il campione del mondo in carica sono stati rallentati durante i loro giri veloci da piloti che "passeggiavano" sulla traiettoria ideale, impedendo loro di migliorare i propri tempi cronometrati.

La Direzione Gara ha messo sotto investigazione diversi piloti per questi episodi: tra questi Bezzecchi, Ogura e Marc Marquez. Si attendono novità dallo Steward Panel. Tutti sono stati accusati di aver creato situazioni di pericolo e di aver disturbato l'azione in pista in un momento critico della sessione. Ma cos'è successo? Marquez e Bagnaia hanno manifestato il loro disappunto già in pista con gesti eloquenti i piloti coinvolti in questa vicenda.

Bezzecchi è sotto investigazione per aver rallentato Marc Marquez durante il primo run della Q2. Il campione del mondo si è infuriato e le telecamere hanno catturato proprio il momento in cui con un braccio ha quasi mandato a quel paese il suo avversario. Marc era irritato dall’azione del pilota Aprilia dopo curva 11. Tuttavia, anche il campione in carica potrebbe subire una penalizzazione proprio per gli stessi motivi, ovvero quello di aver messo il bastone tra le ruote a Enea Bastianini ostacolandolo in curva 7.

Un’eventuale penalizzazione di Bezzecchi permetterebbe a Pedro Acosta, che si è piazzato in terza posizione. Sarà dunque da capire quali saranno le decisioni finali e se sarà stravolta la griglia di partenza. Un altro pilota che potrebbe approfittare delle possibili sanzioni a Bezzecchi sarebbe proprio Pecco Bagnaia, quarto in questa qualifica ma che per molto tempo ha dimostrato di poter anche prendersi la pole. Pecco è stato ostacolato durante la Q2 all’inizio del proprio secondo run da Ogura ma è riuscito a recuperare mettendosi in seconda fila. Nel frattempo, a proposito di una possibile sanzione, Bezzecchi ha subito detto la sua ai microfoni di Sky Sport: "Non ho visto niente".