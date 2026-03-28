Super Di Giannantonio, è sua la pole position nel GP degli USA: Bezzecchi è secondo, Bagnaia quarto

Fabio Di Giannantonio si prende la pole position nella gara di domani del Gran Premio di MotoGP a Austin. In qualifica il pilota della VR46 si piazza davanti a tutti con Bezzecchi che chiude in seconda posizione e Acosta il quale partirà dalla terza casella. Bagnaia non va oltre il quarto posto. Le qualifiche iniziano subito con Pecco bravo a far segnare il miglior tempo piazzandosi davanti a tutti. Dalle Q1 però c'era Mir che aveva già mostrato un ottimo passo gara confermandolo anche in Q2. È stato in testa col miglior tempo praticamente per tutte le qualifiche con Bastianini che nel frattempo era stata vittima di una caduta e Marc Marquez non al meglio e stranamente in difficoltà.

A 4 minuti dalla fine lo spagnolo ha anche trovato traffico nel suo secondo tentativo e davanti si è ritrovato Bezzecchi e Marini. Marc ha scosso la testa e se l'è un po' presa con chi lo precedeva. L'episodio è finito sotto investigazione. Nel frattempo Bagnaia ha cambiato gomme tornando in pista con l'ennesimo tempo impressionante. Alla fine a trionfare è stato il Diggia che si è preso sorprendentemente la pole ad Austin partendo davanti a tutti già stasera nella Sprint seguito da Bezzecchi e Acosta. Niente da fare per Bagnaia che si prende la quarta posizione. Ci sono stati poi tre piloti sotto investigazione per presunti ‘impeding': si tratta di Bezzecchi, Ogura e Bastianini. Attenzionati tutti per aver ostacolato e creato traffico in qualifica a Marc Marquez e Bagnaia che si sono infuriati.

La griglia di partenza dopo le qualifiche di MotoGP ad Austin

PRIMA FILA