Formula 1 oggi, orari TV del GP Olanda su TV8 e Sky e dove vederlo: Norris in pole, Ferrari indietro con Leclerc e Sainz

La mappa del circuito di Zandvoort su cui oggi si corre la gara del GP d'Olanda della Formula 1 2024 (fonte Brembo)

Ad ospitare la gara del Gran Premio d'Olanda della Formula 1 2024 di oggi è, come di consueto, il circuito di Zandvoort. L'impianto sorge a ridosso di una spiaggia di sabbia fine ed il tracciato su cui i piloti effettueranno 72 giri è caratterizzato da numerosi saliscendi spettacolari.

L’odierno circuito di Zandvoort misura 4.252 metri. Si tratta di un tracciato "old school", dove occorre coraggio e precisione millimetrica ma dove non è facile effettuare sorpassi. Proprio per ovviare in qualche modo a ciò l'ultima curva è stata trasformata in una parabolica sopraelevata di modo che le monoposto possano affrontarla a gran velocità con il DRS aperto e poter poi quindi duellare sul rettilineo principale e alla staccata della prima curva.

Come rivelano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della F1, il layout della pista olandese è scarsamente impegnativo per i freni. ​Delle 9 frenate che richiede il circuito di Zandvoort solo due sono classificate come altamente impegnative per i freni. La più dura per l’impianto frenante è inevitabilmente quella alla curva 1 con le monoposto che vi arrivano a 308 km/h e scendono a 122 km/h in appena 2,25 secondi nei quali percorrono 116 metri con una decelerazione di 4,5 g.

A vincere lo scorso anno su questa pista è stato il padrone di casa Max Verstappen davanti a Fernando Alonso e Pierre Gasly. Il record per il giro più veloce in gara del tracciato di Zandvoort appartiene invece a Lewis Hamilton che nel GP d'Olanda del 2021 ha effettuato un'intera tornata fermando il cronometro sull'1:11.097.