Mercedes spiega perché Kimi Antonelli non prenderà il posto di Hamilton nel suo debutto in F1 a Monza La Mercedes ufficializza che Andrea Kimi Antonelli debutterà in Formula 1 nelle FP1 del GP Monza 2024 ma non guiderà la W15 di Lewis Hamilton bensì quella di George Russell: la squadra tedesca spiega il motivo di questa scelta.

A cura di Michele Mazzeo

Il debutto in Formula 1 di Andrea Kimi Antonelli è ormai certo. La Mercedes ha infatti ufficializzato che il fresco diciottenne bolognese sarà in pista con la W15 nella prima sessione di prove libere del GP d'Italia in programma venerdì 3o agosto alle ore 13:30 sul circuito di Monza.

Il talento italiano cresciuto nell'academy della casa tedesca da quando di anni ne aveva 12 dunque, dopo aver guidato monoposto F1 in test privati, farà il suo esordio nel campionato automobilistico più prestigioso del mondo ma, contrariamente a quanto si pensava, a fargli spazio nelle FP1 del gran premio italiano non sarà Lewis Hamilton (che al termine della stagione lascerà il team di Brackley per accasarsi alla Ferrari venendo quasi certamente sostituito proprio da Kimi Antonelli), bensì George Russell (confermato anche per il 2025 e che del giovanissimo italiano sarà il compagno di squadra).

Dopo l'anticipazione che vi avevamo dato e la conferma ‘sfuggita' a Toto Wolff durante le interviste TV nel post-gara del GP d'Olanda, ora è infatti arrivata anche l'ufficialità da parte della Mercedes con una nota diramata attraverso i propri canali ufficiali.

Oltre ad aver certificato l'imminente debutto in F1 del pilota bolognese classe 2006 che quest'anno, in seguito ad un doppio salto di categoria foraggiato dal team principal della compagine tedesca, corre con la Prema in Formula 2 (dove, dopo un inizio complicato, nelle ultime apparizioni ha strappato due vittorie: una nella Sprint Race a Silverstone, l'altra nella gara lunga all'Hungaroring), la casa della stella a tre punte ha anche confermato che nelle Libere 1 a Monza Kimi Antonelli non prenderà il posto di Hamilton.

"Il pilota Mercedes Junior, che quest'anno ha già svolto numerosi test di F1 per il team nell'ambito del nostro programma di test delle monoposto precedenti, guiderà la vettura di George (Russell, ndr) per la sessione di un'ora" si legge infatti nel comunicato pubblicato dalla squadra con sede a Brackley.

E nella stessa nota è la stessa Mercedes a spiegare perché Kimi Antonelli non prenderà il posto di Lewis Hamilton nel suo debutto in Formula 1 a Monza: "Le normative FIA ​​stabiliscono che tutti i piloti di F1 devono saltare una FP1 ogni stagione per lasciare spazio a qualcuno che non ha più di due Gran Premi F1 disputati in carriera. George (Russell, ndr) dunque salterà la FP1 questo weekend, mentre Lewis (Hamilton, ndr) salterà la sessione di apertura del weekend in una gara più avanti nell'anno" recita difatti il comunicato ufficiale sull'imminente ritorno di un pilota italiano in una sessione in pista di Formula 1.