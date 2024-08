video suggerito

Kimi Antonelli in Formula 1 appena diventato maggiorenne: la decisione della Mercedes per il GP Monza Nel prossimo GP di Monza ci sarà il debutto in Formula 1 del talento italiano Andrea Kimi Antonelli: cinque giorni dopo aver compiuto 18 anni il bolognese prenderà il posto di Lewis Hamilton sulla Mercedes W15 per la prima sessione di prove libere del gran premio F1 di scena in Italia.

A cura di Michele Mazzeo

La Mercedes prepara il terreno per l'approdo del talento della sua Academy, Andrea Kimi Antonelli, in Formula 1 per la prossima stagione. Non c'è ancora l'annuncio ufficiale ma, salvo dietrofront improvvisi, appare ormai certo che il giovanissimo pilota bolognese nel 2025 prenderà il sedile lasciato libero da Lewis Hamilton (che andrà in Ferrari) al fianco di George Russell per volontà di colui che lo ha messo sotto la propria ala protettiva da quando di anni ne aveva 12, vale a dire il team principal, Ceo e coproprietario della scuderia tedesca Toto Wolff (che è anche il manager del ragazzo).

Negli ultimi mesi Kimi Antonelli ha più volte provato le monoposto F1 in test privati organizzati dal team di Brackley confermando il proprio talento e abbattendo le ultime remore riguardo un suo passaggio immediato dalla Formula 2 (dopo il doppio salto dalla Formula Regional infatti quest'anno sta correndo con la Prema nella categoria propedeutica al Mondiale) e guadagnandosi anche l'occasione di esordire in un weekend ufficiale della Formula 1 a 18 anni appena compiuti.

Il pilota bolognese infatti domenica 25 agosto, mentre il Circus è impegnato nella gara del GP d'Olanda, diventerà maggiorenne e, appena cinque giorni più tardi, venerdì 30 agosto, prenderà il posto di Lewis Hamilton a bordo della Mercedes W15 per la prima sessione di prove libere del GP d'Italia di scena a Monza. Quello dunque sarà il giorno in cui avrà il suo primo vero approccio in pista con la F1 in attesa di fare l'esordio vero e proprio in gara, cosa che dovrebbe avvenire tra qualche mese, cioè al via del prossimo Mondiale di Formula 1 2025.

E non solo. In occasione della sua prima volta in F1 nelle FP1 del GP d'Italia infatti Kimi Antonelli dovrebbe avere anche un primo approccio con quello che dal prossimo anno sarà il suo collaboratore più stretto, vale a dire lo storico ingegnere di pista di Lewis Hamilton, Peter Bonnington. Stando a quanto comunicato da Mercedes infatti "Bono" non seguirà il sette volte campione del mondo in Ferrari ma resterà nel team di Brackley con la doppia veste di ingegnere di pista del prossimo compagno di squadra di George Russell (quindi, salvo cataclismi, proprio il neo-maggiorenne bolognese) e, dopo la promozione ricevuta con l'ultimo recentissimo rinnovo di contratto, di Head of Race Engineer.