video suggerito

Kimi Antonelli stravolto esce dalla Mercedes: il papà lo sorregge dopo il GP Arabia Saudita Il 18enne pilota Mercedes ha sudato le sette proverbiali camicie a Jeddah. Kimi Antonelli ha faticato a uscire dall’abitacolo della sua Mercedes. Situazione simile per il veterano Alonso. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Kimi Antonelli ha disputato un'altra splendida gara, in Arabia Saudita si è classificato al sesto posto, tenendo a bada Lewis Hamilton. Il giovane pilota italiano si conferma fenomenale e pure al sesto posto del Mondiale Piloti. Al termine della gara il diciottenne era stremato: ha avvertito forti dolori, ed è uscito a fatica dall'abitacolo della sua vettura, così come è accaduto pure a Fernando Alonso: il più giovane e il meno giovane del circus.

Antonelli sorretto dal padre dopo il GP

Un'altra gara consistente per Antonelli, che nel finale quando non era al top della forma ha resistito alla rimonta di Hamilton, che gli aveva rosicchiato circa sei secondi in una decina di giri. In Arabia Saudita si è corso in condizioni complicate. Oltre 30 gradi, con il 75 percento di umidità. I piloti materialmente quando sono al volante a Jeddah percepiscono materialmente 50 gradi nell'abitacolo. Antonelli per la prima volta ha vissuto una situazione del genere, l'ha gestita bene, ma quando è terminato il GP ha faticato a uscire dalla sua Mercedes. Sky aveva riferito che il pilota già prima della gara aveva accusato nausea e giramenti di testa e quando è finita la gara aveva lo stomaco sottosopra. Ed era letteralmente stravolto.

Poi si è parzialmente ripreso ed ha regolarmente preso parte alle interviste, dove ha parlato anche dei brividi avuti quando ha sfiorato due volte le barriere: "Ho sfiorato il muro due volte e la seconda è stata in curva-4. È stato davvero pauroso perché poi ho iniziato anche ad avere qualche vibrazione, che non era piacevole. Ma sono contento che la macchina abbia tenuto. È stato comunque un buon test dal punto di vista fisico, mentale, ma anche un ottimo apprendistato perché questi tre circuiti in cui abbiamo corso erano completamente diversi tra loro. È stato un bene fare questa esperienza e probabilmente c’è da lavorare ancora un po’ specialmente sulle piste dove il degrado è più alto".

Anche Fernando Alonso stremato dopo il GP Arabia Saudita

Non solo Antonelli, diciottenne dalla scorsa estate, ma anche Fernando Alonso, che di primavere sulle spalle ne ha 43 (44 a luglio), ha sofferto il caldo. Lo spagnolo è abituato a determinate condizioni, ma in Arabia Saudita ha faticato e non poco a tenere botta. Pure Alonso era stravolto dopo il Gp di Jeddah.