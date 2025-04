Kimi Antonelli corre sui kart con Valentino Rossi, che lo riempie di consigli: uno prevale su tutti

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Kimi Antonelli ha esordito in modo eccezionale in Formula 1. Il pilota della Mercedes ha solo 18 anni, ma sembra avere già l'esperienza di chi è un pilota navigato. Il giovane Kimi ora vivrà per la prima volta il meraviglioso tracciato di Suzuka e in questo fine settimana potrà sfruttare anche i consigli che gli ha dato Valentino Rossi. I due si sono allenati assieme sui kart.

Antonelli e Rossi assieme sui kart prima di Suzuka

Al kartodromo di Migliaro, in provincia di Ferrara, nei giorni scorsi hanno corso uno al fianco dell'altro Andrea Kimi Antonelli e Valentino Rossi. Le foto erano già sbucate sui social. Ora sono arrivate pure le parole del pilota Mercedes che, alla vigilia del Gran Premio del Giappone, ha raccontato della giornata trascorsa con il ‘Dottore': "Ci siamo fatti delle belle risate. Mi ha raccontato alcune storie di quando correva in MotoGP, che però non posso raccontare. Lui è un tipo in gamba. Spero di tornare ancora sul kart con lui, ma anche con altri piloti della VR46 Academy. Di sicuro quest'anno andrò a un paio di gare della MotoGP".

I consigli di Rossi a Kimi Antonelli

Valentino Rossi ha 46 anni, quando ne aveva 18 (l'età di Antonelli oggi) vinse il suo primo titolo Mondiale. Di esperienza l'ex campione della MotoGP ne ha da vendere e al giovane pilota della Mercedes ha dato alcuni consigli, come lo stesso Antonelli ha rivelato: "Mi ha detto solo di continuare a lavorare e a divertirmi. Ma soprattutto di concentrarmi su me stesso, di non preoccuparmi del resto. Mi ha detto di godermi il momento e di rimanere concentrato. Rossi è stato molto gentile e mi ha dato il suo sostegno". Davvero belle le parole del ‘Dottore' ad Antonelli. Rossi si conferma nella sua veste di mentore, ha dato consigli veri anche a tanti piloti della MotoGP.