La Red Bull F1 cambia colore, svelata la nuova livrea per il GP Giappone: non è un pesce d'aprile La Red Bull ha cambiato livrea per il GP Giappone 2025. Verstappen e Tsunoda, che farà il suo esordio con il team, guideranno una vettura quasi totalmente bianca. Il team austriaco omaggia la Honda a Suzuka.

A cura di Alessio Morra

Nel prossimo weekend si corre il Gran Premio del Giappone, terza gara del Mondiale di Formula 1. La Red Bull si presenterà con Yuki Tsunoda al posto di Liam Lawson e soprattutto con una nuova livrea. A Suzuka le vetture austriache saranno bianche, con inserti di rosso. Una livrea che rappresenta un omaggio alla Honda, che dal 2026 abbandonerà il team e fornirà i motori all'Aston Martin.

La Red Bull omaggia la Honda

A Suzuka un tempo si correva in autunno, adesso la tappa nipponica del Mondiale è a primavera. La McLaren è favoritissima. Verstappen vuole piazzare un colpo e cercherà di farlo con una Red Bull tutta bianca. Con questo colore il team gestito da Horner e Marko aveva corso solo una volta, nel GP Turchia 2021. Un omaggio alla Honda, che nelle intenzioni ci sarebbe dovuto essere già quattro anni fa. Ora il bianco e il rosso per l'ultima volta della Red Bull – Honda in Giappone, un'ultima volta condita dall'esordio di Tsunoda.

Si celebra il primo successo Honda in F1

La livrea Red Bull realizza così effettua un omaggio davvero bello, perché nello specifico si celebrano i 60 anni dalla prima vittoria Honda in Formula 1, con l'americano Richie Ginther nel GP Messico del 1965. La RB21 è davvero bella, è stata ripresa la bandiera giapponese c'è il numero 1 di Verstappen con sfondo rosso sul muso e il logo Honda sulla parte posteriore della carrozzeria. Un logo che omaggia sempre i 60 anni della prima vittoria in F1 della Honda, che sarà presente anche sulle due Racing Bulls.

"Fondamentali nei nostri titoli Mondiali"

Chris Horner, team principal della Red Bull, ha detto: "Il nostro rapporto con Honda merita di essere celebrato, è stato un rapporto di continui successi e ha portato al Team uno dei periodi più trionfali e dominanti della nostra storia. Max ha vinto quattro titoli mondiali con una power unit Honda e il Team ha conquistato due titoli Costruttori; inoltre, l’affidabilità di Honda ci ha permesso di completare la stagione di maggior successo nella storia di questo sport nel 2023. Questa livrea è un tributo al successo di Honda in questo sport e all’ultimo anno di quella che è stata una partnership speciale. Non vedo l’ora di vederla in pista".

Mentre il presidente di Honda Racing Corporation (HRC) Watanabe ha parlato con orgoglio di questo omaggio: "È davvero emozionante vedere la livrea tributo alla RA272 sull’ultima vettura della Red Bull Racing, nell’ultimo anno della partnership tra Honda e Red Bull. Il nostro percorso di successo continuerà a brillare nella storia della F1″.

Bianche anche le tute dei piloti Verstappen e Tsunoda

Saranno bianche naturalmente anche le tute dei due piloti, divise elegantissime quelle di Max Verstappen e Yuki Tsunoda, che farà un esordio memorabile a trecentosessanta gradi. Tutto molto bello, fino a quando non parlerà la pista. Ovvio che la Red Bull voglia coronare quest'omaggio con un risultato molto positivo.