Max Verstappen a rischio squalifica in F1: in 11 Gran Premi non dovrà mai sgarrare Max Verstappen ha perso 8 dei 12 punti sulla patente e soprattutto non potrà recuperarne nemmeno uno nei primi 11 GP del Mondiale di F1 2025. Il pilota della Red Bull ha una mannaia sul capo e rischia una gara di squalifica se si comporterà in modo scorretto.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen a parole dice di non essere in lotta per il titolo Mondiale 2025. Ma è evidente che l'olandese, pur non avendo tra le mani la miglior vettura della griglia, pensa di poter sognare in grande. Di sicuro battaglierà già da Melbourne con la sua Red Bull, ma dovrà fare molta attenzione. Perché il quattro volte campione del mondo è a rischio squalifica. Se riceverà due sanzioni nei prossimi undici Gran Premi subirà un turno di squalifica.

Verstappen e Alonso hanno perso 8 punti sulla patente

I piloti hanno, pure loro, la patente a punti. Il sistema è molto semplice. Di base ognuno ne ha dodici. Per ogni sanzione subita ne perde almeno due. I punti persi restano sulla fedina penale per dodici mesi esatti. I piloti messi peggio in questo avvio di campionato sono due: Fernando Alonso e Max Verstappen che hanno già perso 8 punti sulla patente. Ma mentre lo spagnolo già dopo il secondo appuntamento (Gp Cina) riavrà tre punti, l'olandese invece non ne recupererà nemmeno uno fino ai primi di luglio.

Solo Magnussen è stato squalificato per aver perso tutti i punti sulla patente

Ciò significa che se SuperMax sgarrerà una o due volte da qui al Gran Premio d'Austria (in programma il 29 giugno) riceverà una squalifica: salterà o meglio salterebbe un Gran Premio. Un precedente c'è, è recente, ma riguarda un pilota di seconda fascia: Kevin Magnussen, che subì una sanzione dopo la gara di Monza. Ovviamente quella di Verstappen sarebbe davvero grossa, perché mai un pilota di prima fascia, in questo caso un campione del mondo ha ottenuto uno stop per aver perso i punti sulla patente.

Hamilton e Leclerc hanno tutti i 12 punti: impeccabili

Facile immaginare che Verstappen stesso lo sappia, ed è facile immaginare che all'interno della Red Bull sia il fidato Lambiase, che il dottor Marko che il team principal Horner glielo abbiano ricordato, e lo faranno ancora in futuro. Ma bastano due irregolarità per far calare la mannaia. Manovre azzardate in pista, scorrette verso gli altri piloti ma anche le parolacce, e Max rischia pure su questo. Hamilton e Leclerc sono stati impeccabili, fedina pulita: hanno tutti i dodici punti sulla patente.