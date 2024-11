Bortoleto sarà il secondo pilota della Sauber nel 2025: confermate le uscite di Bottas e Guanyu

video suggerito

L'annuncio era nell'aria e oggi è diventato ufficiale: la Sauber accoglie Gabriel Bortoleto come secondo pilota accanto a Nico Hulkenberg, un'iniezione di talento e gioventù in casa Audi che punta a rinnovare il suo team con il promettente brasiliano a partire dal 2025. La notizia era già trapelata da qualche giorno, ma prima di aprire la porta al nuovo pilota si attendeva la comunicazione sul futuro di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu che saluteranno gli elvetici alla fine di questa stagione.

C'è aria di rinnovamento per la Sauber che ha bisogno di trovare nuove energie e motivazioni dopo un Mondiale disastroso, in cui non ha raccolto neanche un punto nella classifica Costruttori. Un disastro su tutti i fronti che ha portato a una decisione drastica e ha aumentato la voglia di puntare su uno dei piloti emergenti più interessanti di tutto il panorama mondiale.

Sauber accoglie Bortoleto, salutano Bottas e Guanyu

La notizia dell'addio dei due piloti al termine di questa stagione aveva fatto salire di molto le quotazioni di Bortoleto che dal 2025 potrà correre ufficialmente in Formula 1. Il brasiliano domina il campionato FIA Formula 2 a due gare dal termine, ha appena 20 anni ma tutte le carte in regola per poter fare bene anche nel mondo dei grani: nel 2023 ha vinto da esordiente in Formula 3 e quest'anno ad Abu Dhabi potrebbe aggiungere alla sua collezione un altro titolo.

Nel giovane pilota sono riposte tantissime aspettative e, assieme all'esperienza di un veterano come Hulkenberg, la Sauber spera di trovare la svolta dopo un anno disastroso. Al suo arrivo corrispondono anche gli addii di Bottas e Guanyu. Il team svizzero infatti ha comunicato l'interruzione della collaborazione con il finlandese e il cinese, una scelta che è stata presa di comune accordo secondo quanto riportato dal comunicato che annuncia di aver "concluso reciprocamente che le condizioni per proseguire insieme non potevano essere soddisfatte".