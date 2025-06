video suggerito

Verstappen sorprende e aiuta Bortoleto: “Si stava divertendo un mondo e gli ho dato una mano” Il pilota della Red Bull, che partirà dal settimo posto nel GP Austria, ha dichiarato di aver volutamente dato la scia a Gabriel Bortoleto, giovane pilota della Sauber: “Si stava divertendo un mondo e gli ho dato una mano”. I due partiranno in quarta fila. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Max Verstappen è il pilota che ha ottenuto più vittorie e più pole position nel Gran Premio d'Austria, ma stavolta nelle Qualifiche si è dovuto accontentare di un modestissimo settimo posto. Durante le Qualifiche si è lamentato della sua vettura, poi non è stato fortunato, perché nel giro buono ha trovato una bandiera gialla e dopo aver alzato il piede ha deciso di aiutare Bortoleto, uno dei rookie del 2025.

Verstappen arrabbiato con la Red Bull: "Macchina inguidabile"

Max fa sempre paura, la Red Bull non è la macchina migliore, anzi, però lui è il migliore e anche quando è terzo o quarto si pensa possa tirare fuori il jolly. In Austria sembrava partito decentemente in attesa del grande salto e invece man mano è andando calando. Durante la Q2 si è lamentato con il suo box dicendo: "La macchina è completamente inguidabile. Non c'è più grip, è peggio di prima". Parole durissime, però tradizionali per il quattro volte campione del mondo, che in Q3 sperava di piazzare un bel colpo. Ma non è stato così.

Max sfortunato con la bandiera gialla di Gasly

Perché dopo il primo giro con gomme usate è tornato in pista con quelle nuove ma ha dovuto alzare il piede per la bandiera gialla causata da Gasly. Addio prime posizioni e addirittura settimo posto in griglia, dietro pure a Lawson, che è stato suo compagno nelle prime due gare di questa stagione. Di sicuro Verstappen non si scoraggerà. Conosce bene il circuito e sa che con una buona tattica di gara e con un pizzico di fortuna tutto può cambiare.

Leggi anche Jin Sasaki subisce un KO devastante che gli spegne le luci: cancellata la memoria di sei settimane

L'aiuto sorprendente a Bortoleto: "Gli ho dato una mano"

E per far girare la fortuna serve anche un po' di buona volontà. Il pilota olandese parlando con la stampa ha dichiarato, a sorpresa, di aver volutamente dato la scia a Gabriel Bortoleto, che lo seguiva nell'ultimo tentativo. Verstappen ha spiegato di aver agito così, pure se non sono compagni di squadra, perché il brasiliano se l'era meritata quella scia, con un weekend meraviglioso, fin qui il migliore della sua carriera, pure per merito di Max: "Il mio giro era già rovinato, l'ho visto dietro di me, lui ha avuto un weekend davvero buono, si stava divertendo un mondo, quindi ho pensato, beh, voglio dargli una mano".