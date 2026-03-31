Marc Marquez va a dare un bacio alla moto di Nicky Hayden al GP di Austin: memoria e grandezza

Se l'essenziale è invisibile agli occhi, lo diciamo noi quello che non si è visto nel gesto bellissimo fatto da Marc Marquez prima del GP degli Stati Uniti di MotoGP ad Austin: memoria del tempo condiviso e grandezza che riconosce grandezza e vuole testimoniarla. Marquez va a dare un bacio alla moto numero 69 del compianto Nicky Hayden, parcheggiata davanti alla griglia di partenza, lo fa perché è la cosa più naturale, più umana, più da campione dello sport che possa fare.

Il pluricampione del mondo non ha avuto sicuramente un buon fine settimana nel Texas con la sua Ducati (incidente al primo giro nella Sprint, penalità da scontare in gara, quinto posto nel GP della domenica), ma ha scolpito negli occhi una delle immagini più belle del weekend.

Il bacio di Marc Marquez alla moto di Nicky Hayden sul circuito di Austin

Marquez ha visto parcheggiata sul circuito di Austin la Honda RC211V numero 69 con cui Hayden è diventato campione del mondo di MotoGP nel 2006, con il suo casco appoggiato sul serbatoio, e vi si è diretto con passo deciso. Si è portato la mano alla bocca e poi ha l'ha appoggiata sulla moto, depositando con delicatezza un bacio rivolto al vecchio collega e amico, morto tragicamente nel 2017 a 35 anni dopo essere stato investito da un'auto mentre andava in bicicletta vicino Misano Adriatico, in Italia.

Leggi anche Bagnaia e Marc Marquez ostacolati durante le qualifiche del GP USA: tanti piloti sotto investigazione

Il legame tra il ‘Cabroncito' e il ‘Kentucky Kid' è sempre stato caratterizzato da un calore umano che andava oltre la competizione: Marquez ha spesso dichiarato di aver ammirato Hayden fin da bambino. Quando Marc arrivò in MotoGP nel 2013, Hayden era già una leggenda e lo accolse con la gentilezza che lo contraddistingueva. I due, separati da 11 anni e mezzo di età, non sono mai stati compagni di squadra a tempo pieno, ma i loro percorsi si sono incrociati sotto i colori della Honda, legandoli in un rapporto di profonda stima reciproca.

Nonostante le carriere appartengano a generazioni diverse, Marc Marquez e Nicky Hayden sono stati nello stesso box, della Repsol Honda, in un'occasione speciale: nel 2016, in occasione del GP d'Australia a Phillip Island, Hayden fu chiamato dalla Honda per sostituire l'infortunato Dani Pedrosa. Dunque in quel fine settimana, Nicky corse come compagno di squadra ufficiale di Marquez Sr.

Nicky Hayden con Macr Marquez nel box Repsol Honda nel 2016 in Australia

Un rapporto da ‘fratello maggiore' e mentore, cementato dalla partecipazione comune a vari eventi sponsorizzati dalla Repsol. Marquez ha sempre parlato di Hayden con grande affetto, definendolo un amico speciale e un pilota importante. Il bacio di Austin mostra che il ricordo di Nicky è sempre vivo nel cuore di Marc: chi è riconoscente non dimentica.