Hulkenberg resta senza champagne per festeggiare a Silverstone, gli arriva un gradito omaggio A 37 anni e dopo ben 239 Gran Premi il pilota tedesco riesce a salire sul podio con la Sauber. Sprovvisto di "bollicine", ne riceve abbastanza con un gesto di gran classe da parte di Mercedes e Aston Martin.

Nico Hulkenberg ha conquistato a Silverstone il primo podio della carriera. E per festeggiarlo ha stappato bollicine, gentile omaggio della Mercedes e dell'Aston Martin che sono corse in suo aiuto facendo un gesto di gran classe. In Sauber non avevano pronosticato di brindare con lo champagne, non ce n'era abbastanza per bagnare quel momento tanto bello quanto insperato a giudicare da come s'erano messe le cose in qualifica: proprio il pilota tedesco era scattato dalla 10ª fila, peggio di lui aveva fatto solo Colapinto (Alpine) che aveva registrato l'ultimo tempo. A 37 anni e dopo 239 Gran Premi disputati in Formula 1 Hulkenberg ha fatto l'impresa divenendo il protagonista di questa tappa del Mondiale: si è piazzato alle spalle delle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri partendo dalla 19ª posizione e riuscendo perfino a tenere testa a Lewis Hamilton (finito quarto), che teneva particolarmente alla gara in Inghilterra ma ha ingoiato l'ennesima delusione per le prestazioni controverse della sua Ferrari.

Mercedes e Aston Martin regalano champagne a Hulkenberg

Un gradito omaggio e un bel pensiero al tempo stesso. Il video postato su X dall'account ufficiale della Sauber ha mostrato la grande gioia del team e gli abbracci con gli emissari che sono arrivati nel quartier generale della scuderia svizzera a Silverstone. "Congratulazioni di cuore per il tuo primo podio. Il Team Mercedes", c'era scritto sulla busta che un membro dello staff ha consegnato personalmente scatenando l'euforia dei colleghi, già entusiasti per quel risultato inatteso e giunto al termine di una gara scandita dalle avverse condizioni meteo. Hulkenberg e la scuderia sono stati bravi e fortunati nell'approfittare di quella finestra che la sorte ha loro aperto, di quelle che capitano pochissime volte nell'arco di una stagione. E ci sono passati attraverso.

L'inviato di Dazn Spagna ha raccontato anche altri aspetti di quel curioso dietro le quinte, cintando ben 6 bottiglie di Champagne giunte quale dono molto apprezzato in quel momento. "Una dalla Mercedes e cinque dall'Aston Martin", ha svelato narrando di come la Sauber ne fosse sprovvista perché non era preparata a una situazione simile.

Il pilota tedesco incredulo: "Non so nemmeno come ho fatto"

Lo champagne è arrivato, la festa è potuta scattare. Nico Hulkenberg non sta nella pelle e descrive così le emozioni del Gran Premio. "Che gara! Sono partito praticamente ultimo e abbiamo fatto una grande rimonta. È davvero surreale, non so neanche come ci sono riuscito, ma le condizioni della pista sono state folli. È stata una lotta di sopravvivenza per gran parte della corsa, ma siamo stati sul pezzo, facendo le scelte giuste e senza commettere errori".

Ultima riflessione dedicata a Lewis Hamilton ma non è una mancanza di rispetto solo un voler godere fino in fondo di una giornata memorabile per se stesso e per la Sauber. "C'era pressione, è stata una gara intensa ma non abbiamo mollato. Lewis avrebbe dato tutto per raggiungere questo podio davanti al suo pubblico, ma oggi era la mia giornata! Finalmente!".