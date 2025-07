video suggerito

Norris vince davanti a Piastri a Silverstone, ma sotto la pioggia l'impresa è di Hulkenberg: Ferrari arranca Norris vince il pazzo GP di Silverstone della Formula 1 2025 davanti all'altra McLaren di Piastri frenato da una penalità, ma l'eroe è Hulkenberg che con la Sauber a 37 anni conquista il suo primo podio in F1 tenendo dietro la Ferrari di Hamilton. Disastro Verstappen sotto Safety Car, per Leclerc l'azzardo non paga.

A cura di Michele Mazzeo

Lando Norris vince la gara del GP della Gran Bretagna della Formula 2025 condizionata dalla pioggia e dalle continue variazioni atmosferiche andate in scena sul circuito di Silverstone durante i 52 giri della dodicesima corsa stagionale. A trionfare dunque è il pilota che ha avuto una condotta di gara più regolare, l'unico a non aver commesso errori (come il suo compagno di squadra Oscar Piastri o il poleman Max Verstappen), senza tentare alcun azzardo (con Charles Leclerc e i due piloti Mercedes Russell e Kimi Antonelli) e gestendo al meglio la sua super monoposto tagliando il traguardo davanti all'altra McLaren e al sorprendente Nico Hulkenberg (vero eroe della corsa britannica con la grande rimonta che lo ha portato a centrare il suo primo podio in F1).

Una gara che già dalle prime battute si è rivelata folle: le condizioni della pista bagnata scatenano infatti il caos alla partenza con Leclerc e Russell che tentano il jolly montando gomme da asciutto dopo il giro di formazione e partendo dunque dalla pit-lane. Verstappen con le intermedie mantiene la testa al via davanti alle McLaren di Piastri e Norris e all'altra Ferrari di Hamilton che con il prosieguo della corsa va però in difficoltà e perde diverse posizioni. La mossa di Leclerc e Russell non paga, mentre a giostrare bene le gomme da usare durante i violenti scrosci di pioggia sono Lance Stroll e Nico Hulkenberg che a sorpresa si mettono a ridosso delle prime posizioni occupate dai soliti Piastri, Verstappen e Norris.

Durante uno dei tanti ingressi in pista della Safety Car però arriva un altro colpo di scena: Oscar Piastri frena improvvisamente alla ripartenza e si becca una penalità di 10 secondi, Verstappen va in testacoda con la sua Red Bull e scivola a centro gruppo. Lewis Hamilton, dopo aver vinto il duello con l'ex compagno Russell, nella parte finale dà vita ad una rimonta con l'obiettivo di arrivare a podio e soffiarlo dunque a Hulkenberg, senza però riuscirci.

È il tedesco della Sauber infatti l'altro grande eroe di questo GP della Gran Bretagna: il 37enne dopo 239 GP in Formula 1 conquista il primo podio della sua carriera mettendo così fine alla striscia negativa più lunga della storia del Circus. E lo ha fatto tenendo dietro il re di Silverstone Lewis Hamilton e lo ha fatto partendo dall'ultima casella della griglia di partenza.