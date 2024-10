video suggerito

Colapinto dà una dritta ai suoi tifosi: “Non comprate niente di mio sennò mangiate riso per due mesi” Il pilota della Williams Franco Colapinto dopo il lancio di una linea dedicata a lui, da parte del team inglese, parla dei prezzi troppo alti del merchandising della Formula 1 e invita i suoi connazionali a non svenarsi, altrimenti saranno costretti a mangiare solo riso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale di Formula 1 è bello ed emozionante, la lotta per il titolo Piloti e quello Costruttori è davvero vibrante. Verstappen si difende da Norris, mentrela Ferrari dà la caccia alla McLaren. In queste ultime gare sta mostrando il suo enorme talento Franco Colapinto, che diventato rapidamente un beniamino degli appassionati e in Argentina è già nel pantheon degli sportivi. La Williams ha lanciato una linea di prodotti dedicata a lui e lui, non facendo tanto il gioco del team, ha parlato dell'enorme prezzo dei prodotti e ha lanciato un messaggio au suoi connazionali, pronti a mangiare riso per due mesi pur di accaparrarsi qualcosa di suo.

L'avvio stupendo di Colapinto in F1

Colapinto è salito a bordo nel Gp di Monza al posto di Sargeant ed ha mostrato subito il suo valore, a Baku è andato a punti – primo argentino a realizzarne dopo oltre quarant'anni. Bene a Singapore e ancora in zona punti nel Gp di Austin. Meriterebbe di rimanere in Formula 1, ma probabilmente lo farà solo da terzo pilota della Williams, che ha scelto Sainz e confermato Albon. Colapinto è diventato un idolo in ogni angolo del mondo e in Argentina è un mito totale, le prime pagine sono le sue (a livello sportivo).

Il merchandising in F1 costa troppo

Non è solo un pilota di talento, ma è anche un ragazzo d'oro che pensa più agli altri che a sé stesso e pure al merchandising della Williams. In un'intervista rilasciata qualche giorno fa parlando della linea creata ad hoc per lui ha detto: "La F1 in generale e il merchandising in particolare ha dei prezzi altissimi. Magliette o cappellini costano molto, non se li può permettere neanche Cristiano Ronaldo".

Parole già di per sé dure, durissime, quelle di Colapinto che quasi spera che i suoi tifosi non acquistino i suoi prodotti – perché in Argentina non c'è una situazione economica semplice: "Ho il timore che pur di avere questi articoli gli argentini mangeranno riso per due mesi ed è uno scenario che non mi piace. Non sto invitando i fan a comprare merce falsificata, sia chiaro, ma spero che comprino articoli che costano meno".