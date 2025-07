video suggerito

Kvitova in lacrime dà l’addio al tennis a Wimbledon, nel solenne discorso ringrazia solo due persone Petra Kvitova, due volte vincitrice del torneo di Wimbledon, ha giocato contro Emma Navarro l’ultima partita della sua carriera. Al termine del match ha salutato i tifosi, che le hanno tributato un’ovazione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ha scelto Wimbledon per lasciare definitivamente il tennis Petra Kvitova. Lo ha fatto nel posto in cui ha vissuto i ricordi più belli della sua carriera. La giocatrice ceca ha perso seccamente contro Emma Navarro, dopo la partita ha ricevuto un bel tributo e ha ricordato i momenti più belli della sua carriera, ringraziando anche chi ha avuto al suo fianco nel suo meraviglioso percorso.

Kvitova lascia il tennis a Wimbledon

Petra Kvitova per tanti anni è stata una delle giocatrici più belle da vedere, un tennis splendido, un gioco difficile, dunque non sempre replicabile, ma picchi altissimi. Non a caso ha vinto due volte Wimbledon (2011, 2014), ha portato a casa tanti grandi tornei e per una manciata minima di punti non è riuscita a diventare numero 1 WTA, per molti è la più forte tennista a non aver trovato il primato mondiale, poco male, perché la sua grandezza resta lo stesso.

Emma Navarro batte Kvitova e chiude la carriera di Petra

Si era presa una pausa tempo fa per la maternità, poi ci ha voluto riprovare, con poca fortuna. In questo 2025 ha giocato tanti tornei, ma ha vinto solo una partita. Ormai era più una ex giocatrice, ma voleva chiudere in bellezza, voleva farla sull'amata erba e a Wimbledon, dove ha avuto l'onore del campo numero 1. Era partita pure bene con Emma Navarro, che poi però non le ha lasciato scampo. Chiusa la sfida Kvitova ha perso il microfono e ha salutato.

"Ringrazio mio padre e mio marito"

Poi ha parlato a chi le è stata accanto in tutti questi anni. In primis il papà, poi suo marito, l'ex giocatore Jiri Vanek, che negli ultimi anni di carriera è stato il suo allenatore: "Non ho avuto molti allenatori di tennis nella mia carriera. Il primo è stato mio padre, che oggi è qui. L'ultimo è mio marito. Voglio ringraziarli. E ringrazio tutte le persone che sono nel mio box, ho una splendida famiglia".

Gli occhi le brillano, era commossa, è riuscita a trattenere le lacrime, tra gli applausi e i sorrisi degli spettatori. Qualche lacrime è arrivata quando ha ricordato le perle della sua carriera: "Questo posto custodisce i ricordi più belli che potessi desiderare". C'è da crederle. Da campionessa qual è stata a Wimbledon ha vinto due volte e quando lo ha fatto ha spazzato via tutte le rivali.