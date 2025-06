video suggerito

John Cena filmato di nascosto dà una lezione di rispetto al tifoso che ha infranto una regola sacra John Cena è stato protagonista di un fuori programma che è finito direttamente in rete, quando ha dapprima richiamato un suo fan che lo stava riprendendo senza permesso. Per poi ritornare a parlargli spiegandogli il motivo del suo fastidio: una lezione di educazione, rispetto e disciplina. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

John Cena ha dimostrato ancora una volta di essere un autentico campione anche lontano dal ring e dagli incontri di wrestling che lo hanno eletto tra i più amati, popolari e vincenti di sempre. Con il suo pubblico che è andato in visibilio alla pubblicazione di un video da parte di un utente che lo ha ripreso, in un "backstage" in cui si è fermato a salutare e ringraziare curiosi e pubblico. Un filmato "non autorizzato" davanti al quale Cena si è dapprima infastidito andando a parlare con l'autore del video, per poi comportarsi in un modo sorprendente e assolutamente inusuale per una stella del suo livello: ha spiegato al ragazzo la "regola" non scritta cui ci si deve sempre attenere, scatenando applausi ed approvazioni anche sul web.

L'"incidente" è stato ripreso in un video poi pubblicato sul social TikTok da un utente appassionato di WWE che davanti alla presenza di John Cena a pochi centimetri non ha resistito: ha tirato fuori il proprio smartphone e ha iniziato a registrare tutto. Un gesto che inizialmente ga scatenato il fastidio del 48enne campione di wrestling che è sembrato irritato dall'iniziativa del fan, senza prima aver chiesto l'autorizzazione per procedere con la registrazione. Dopo essersi avvicinato alla telecamera, Cena sbotta: "Sono un grande sostenitore del consenso… però quindi se volete fare un video chiedete". Di fronte alle scuse dell'autore del video il wrestler si è poi allontanato apparentemente scocciato dalla situazione, riprendendo a salutare e a stringere mani. Per poi ritornare sui propri passi.

@theorginalityshow Met @John Cena & accidentally crossed a boundary. He called it out, walked away… then came back and apologized for how he handled it. Mad respect 🙏 Sometimes it’s not about being perfect, it’s about accountability. Real one. #johncena #wwe #lesson ♬ original sound – Biig_c

Quando si è riavvicinato al ragazzo che stava riprendendo, qualcuno ha temuto il peggio e invece ecco il sorprendente atteggiamento di Cena che ha spiegato il perché del suo iniziale atteggiamento: si è visto spiazzato di fronte ad una regola, non scritta ma "sacra" di fronte a personaggi pubblici, quella di chi chiedere l'autorizzazione per poter riprenderli e postarli sui social. Una forma di disciplina, educazione e rispetto che John Cena ha mostrato nei confronti del suo fan nel modo migliore.

E' stato Cena a scusarsi per primo col ragazzo per quanto accaduto poco prima: "Mi dispiace di essermi allontanato da te" ha spiegato serenamente. "Mi sono sentito come se fossi in una situazione difficile. So solo che qui c'è un gran caos. Va tutto comunque bene, ti permetterò di fare ciò che vuoi, basta che la prossima volta lo chiedi". Parole che hanno subito rasserenato l'ambiente e confermato la naturale indole empatica che lo ha reso così celebre e amato, concludendo il tutto con una stretta di mano. Puntualmente filmata.