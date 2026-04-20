Bambini spaventati e nascosti durante l’invasione dei tifosi in Monopoli-Foggia: “Mi viene da piangere”

Bambini e ragazzini poco più che adolescenti erano presenti allo stadio ‘Veneziani' di Monopoli nella serata di ieri come raccattapalle per la sfida di Serie C girone C della squadra di casa contro il Foggia. Con il punteggio di 1-0 per il Monopoli alcuni tifosi ospiti hanno fatto invasione di campo facendo impaurire anche i giovanissimi raccattapalle che, insieme ad alcuni calciatori, si sono nascosti dietro i cartelloni pubblicitari che delimitano il rettangolo di gioco. La denuncia arriva direttamente dall'assessore allo sport di Monopoli, Vincenzo Laneve, che è anche responsabile del settore giovanile non agonistico.

Sulla sua pagina Facebook ha mostrato una foto con alcuni bambini e ragazzini del settore giovanile, con la casacca da raccattapalle, nascosti dietro i cartelloni pubblicitari: "Vedere i miei ragazzi ieri nascondersi insieme ai giocatori del Foggia mi viene da piangere….I miei ragazzi erano lì per fare i raccattapalle …..che tristezza ….". La denuncia diventa immediatamente virale e tra i commenti Laneve sottolinea ancora: "I bambini erano lì per vivere emozioni e contribuire facendo i raccattapalle non per vivere attimi di paura".

Cos'è successo nel finale tra Monopoli e Foggia

Il tutto è accaduto nel finale di partita tra Monpoli e Foggia con alcuni tifosi ospiti che sono riusciti a superare le barriere ed entrare nel rettangolo di gioco. L'accaduto ha colto tutti di sorpresa, persino i calciatori che accompagnati da alcuni steward hanno fatto il loro immediato ingresso negli spogliatoi per evitare qualsiasi tipo di possibile problemi. Con loro altri calciatori, che non sono riusciti a raggiungere subito il tunnel degli spogliatoi, hanno trovato riparo proprio con quei bambini dietro i tabelloni pubblicitari. Dall'immagine pubblicata dall'assessore Laneve si tratta proprio di due calciatori del Foggia.

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Una situazione condannata anche dalla stessa società rossonera che tramite un comunicato ha preso completamente le distanze da coloro i quali si sono resi responsabili di questo atto di violenza. Nel frattempo anche la Lega Pro con una nota ha espresso il proprio parere sulla vicenda: "Comportamenti simili non sono tollerabili e siamo certi che gli organi preposti agiranno a tutela della parte sana del tifo". Il Foggia, che nel frattempo ha esonerato il tecnico Michele Pazienza, si gioca le sue chance di salvezza (quantomeno centrando i playout ndr) nell'ultima giornata qualora riuscisse a battere la Salernitana.