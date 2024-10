L’inaspettato triangolo amoroso tra due piloti e un’influencer che agita il mondo della Formula 1

video suggerito

Franco Colapinto, pilota della Williams, sarebbe nuovamente fidanzato con Estelle Ogilvy, studentessa inglese molta nota su TikTok. Ogilvy nei mesi scorsi è stata legata sentimentalmente a un altro pilota di F1 Ollie Bearman.

A cura di Alessio Morra

Ollie Bearman e Franco Colapinto hanno fatto l'esordio in Formula 1 in questa stagione. Entrambi hanno mostrato di avere grande talento e il loro futuro, seppur diverso, sarà probabilmente radioso. L'inglese ha guidato in una gara per la Ferrari e in un'altra per la Haas, Colapinto è diventato titolare alla Williams nel Gp di Monza. I loro nomi sono stati spesso abbinati per motivi sportivi, ma ora lo sono anche per motivi sentimentali. Entrambi hanno avuto una relazione con Estelle Ogilvy, che dopo aver lasciato l'inglese, secondo il gossip, sarebbe tornata con l'argentino.

La relazione (finita) tra Bearman e Estelle Ogilvy

Bearman 19 anni li ha compiuto lo scorso maggio, è classe 2005, e quando esordì sorprendentemente in Formula 1, e con la Ferrari, al posto di Carlos Sainz, che in Arabia Saudita venne operato d'urgenza d'appendicite, acquisì una notorietà mondiale. Disputò pure una gara pazzesca e ottenne il settimo posto, davanti a Hamilton.

Oliver Bearman terzo pilota della Ferrari, nel 2025 correrà con la Haas.

La popolarità ha il suo prezzo e in un amen divenne nota anche quella che all'epoca era la sua ragazza, Estelle Ogilvy, studentessa di giurisprudenza, di origini francesi, che studia per diventare avvocato, e che viene definita influencer per via dei suoi oltre 100 mila follower su TikTok, dove è nota come Silly Lettuce. La relazione tra Bearman e Ogilvy sicuramente era in atto a fine 2023, lei lo ha seguito in alcune gare di Formula 2, ed è durata fino al principio dell'estate, quando i due si sono lasciati.

La studentessa inglese, stella di TikTok, sarebbe tornata con Colapinto

Fin qui una storia come tante, in fondo sono due ragazzi, ma la vicenda è diventata popolare perché secondo quando scrivono alcuni tabloid inglesi il ‘Sun' e il ‘Daily Mail' lei ora sarebbe legata sentimentalmente a Franco Colapinto, un altro pilota di Formula 1, che dopo anni di gavetta a settembre ha fatto il grande salto con la Williams, che lo ha ingaggiato per il finale di stagione. E la liason tra Colapinto e Estelle Ogilvy non sarebbe una novità.

Franco Colapinto correrà con la Williams fino al termine della stagione.

Perché il pilota argentino e l'aspirante avvocato che brilla su TikTok erano già stati assieme qualche anno fa, prima che lei lo lasciasse e vivesse la sua storia d'amore con Bearman. Due piloti di Formula 1 che amano la stessa ragazza è una notizia, e chissà come procederà. Intanto il paddock brulica e cerca notizie sui tre protagonisti.