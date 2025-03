video suggerito

Cambia la classifica del GP Australia di Formula 1: cancellata la penalità comminata in gara La penalità cancellata dai Commissari F1 a Kimi Antonelli al termine del GP d'Australia della Formula 1 2025 ha stravolto l'ordine d'arrivo della prima gara stagionale andando ad influire anche sulla classifica piloti e su quella riservata ai costruttori.

A cura di Michele Mazzeo

Il verdetto dei Commissari FIA sul ricorso Mercedes per la penalità a Kimi Antonelli arrivato diverse ore dopo la fine della gara del GP d'Australia della Formula 1 2025 vinta da Lando Norris davanti a Max Verstappen ha cambiato l'ordine d'arrivo della corsa nonché le classifiche iridate sia piloti che costruttori.

La revisione che ha influito sull'ordine d'arrivo è quella inerente il debuttante pilota italiano che torna così in quarta posizione dopo essere stato retrocesso al quinto posto, in favore dell'alfiere della Williams Alexander Albon, a causa di una penalità di cinque secondi rimediata per un presunto unsafe release in occasione dell'ultimo pit-stop, con la sua clamorosa rimonta che assume ora proporzioni ancora più epiche (dal 16° al 4° posto).

Dopo il termine della gara infatti i Commissari F1 hanno valutato il ricorso presentato dalla Mercedes e, alla luce dell'"elemento nuovo significativo e rilevante che non era disponibile al momento della decisione" (le immagini delle riprese della telecamera 360° della monoposto del driver italiano e il video delle riprese aeree fatte dall'elicottero), hanno deciso di invertire la decisione presa durante la gara e cancellare dunque la penalità nei confronti di Andrea Kimi Antonelli che vedendosi tolti i cinque secondi aggiuntivi al suo tempo finale torna dunque al quarto posto nell'ordine d'arrivo del primo GP dell'anno.

Questa decisione ha fatto quindi guadagnare una posizione al 18enne bolognese e di conseguenza perderne una ad Alexander Albon. A trarre beneficio da ciò è soprattutto la Mercedes che con i due punti iridati in più guadagnati dal suo rookie lascia il GP d'Australia in vetta alla classifica costruttori al pari della McLaren.

L'ordine d'arrivo finale del GP d'Australia della Formula 1 2025

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.895 George Russell (Mercedes) +8.481 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +10.135 Alexander Albon (Williams) +12.773 Lance Stroll (Aston Martin) +17.413 Nico Hulkenberg (Sauber) +18.423 Charles Leclerc (Ferrari) +19.826 Oscar Piastri (McLaren) +20.448 Lewis Hamilton (Ferrari) +22.473 Pierre Gasly (Alpine) +26.502 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +29.884 Esteban Ocon (Haas) +33.161 Oliver Bearman (Haas) +40.351 Liam Lawson (Red Bull) ritirato Gabriel Bortoleto (Sauber) ritirato Fernando Alonso (Aston Martin) ritirato Carlos Sainz (Williams) ritirato Isack Hadjar (Racing Bulls) ritirato Jack Doohan (Alpine) ritirato

La nuova classifica piloti del Mondiale F1 2025

Lando Norris (McLaren) 25 punti Max Verstappen (Red Bull Racing) 18 George Russell (Mercedes) 15 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 12 Alexander Albon (Williams) 10 Lance Stroll (Aston Martin) 8 Nico Hulkenberg (Sauber) 6 Charles Leclerc (Ferrari) 4 Oscar Piastri (McLaren) 2 Lewis Hamilton (Ferrari) 1 Pierre Gasly (Alpine) 0 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 0 Esteban Ocon (Haas) 0 Oliver Bearman (Haas) 0 Liam Lawson (Red Bull) 0 Gabriel Bortoleto (Sauber) 0 Fernando Alonso (Aston Martin) 0 Carlos Sainz (Williams) 0 Isack Hadjar (Racing Bulls) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

La nuova classifica costruttori della Formula 1 2025

McLaren Mercedes 27 punti Mercedes 27 Red Bull 18 Williams 10 Aston Martin 8 Sauber 6 Ferrari 5 Alpine 0 Racing Bulls 0 Haas 0