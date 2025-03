video suggerito

Chi è Kimi Antonelli, il pilota italiano che al debutto in F1 a 18 anni ha fatto meglio delle Ferrari Andrea Kimi Antonelli è stata la grande sorpresa del GP d’Australia che ha aperto il Mondiale di Formula 1 2025: il 18enne italiano, autore di una clamorosa rimonta sotto la pioggia, al debutto assoluto in una gara F1 si è tolto la soddisfazione di battere le Ferrari di Leclerc e Hamilton ed essere l’unico rookie ad arrivare al traguardo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

92 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima gara della Formula 1 2025 ha riservato grandi sorprese e colpi di scena. E alcuni di questi hanno riguardato direttamente l'Italia. Se la Ferrari, nel girono del debutto in rosso di Lewis Hamilton, è infatti la grande sorpresa in negativo del GP d'Australia, il protagonista più sorprendente è stato invece il 18enne bolognese Andrea Kimi Antonelli che alla sua prima corsa in F1 con Mercedes ha stupito tutti piazzando una clamorosa rimonta che lo ha visto passare sotto la bandiera a scacchi in quarta posizione (poi diventata quinta per una penalità di cinque secondi per unsafe release comminata in precedenza dai Commissari FIA che ha permesso ad Albon di scavalcarlo nell'ordine d'arrivo finale).

La clamorosa rimonta di Kimi Antonelli al debutto in Formula 1: da 16° a 5°

Il pupillo di Toto Wolff (che lo ha preso nell'Academy del team tedesco quando aveva ancora 12 anni e correva nei kart) si è tolto dunque la soddisfazione di chiudere il suo primo gran premio nella massima serie dell'automobilismo davanti ad entrambe le vetture della scuderia di Maranello nonché quella di essere l'unico rookie, dei sei in griglia di partenza, ad arrivare al traguardo dopo aver guidato come un veterano in condizioni di pista rese complicatissime dagli scrosci di pioggia che si sono succeduti a fasi alterne sul tracciato di Melbourne.

Chi è Kimi Antonelli: il talento italiano su cui ha puntato la Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, dopo le difficoltà in qualifica al sabato (nel giro decisivo per passare il taglio in Q1 ha danneggiato vistosamente il fondo della sua monoposto rimanendo escluso per una manciata di millesimi di secondo) che lo avevano costretto a scattare dalla sedicesima casella della griglia di partenza, alla prima corsa sul palcoscenico più importante ha subito messo in mostra quel talento che si era intravisto già nelle categorie inferiori (dopo aver dominato nei kart, ha vinto al primo colpo la F4 italiana, la F4 tedesca e la Formula Regional) e che aveva convinto la Mercedes a puntare su di lui per il dopo-Hamilton quando aveva ancora sedici anni (il doppio salto direttamente in Formula 2 era infatti propedeutico al passaggio immediato in Formula 1 divenuto realtà nel momento in cui il sette volte campione del mondo ha deciso di lasciare la casa di Stoccarda per coronare il suo sogno di correre per la Ferrari).

A Melbourne si è preso subito la rivincita sulla Ferrari e sugli scettici

Doppia soddisfazione dunque per il giovanissimo emiliano che alla prima gara in F1, in Australia, in condizioni di pista molto complicate anche per i piloti più esperti (tra coloro finiti a muro a Melbourne infatti ci sono anche Carlos Sainz e Fernando Alonso) è finito davanti a quella Ferrari che, come ci ha rivelato il papà Marco Antonelli (pilota e proprietario di una squadra corse) in un'intervista esclusiva rilasciata a Fanpage.it, ai tempi dei kart non ha voluto puntare su di lui nonostante Massimo Rivola, oggi Ceo di Aprilia Racing ma allora responsabile della Ferrari Driver Academy, volesse inserirlo tra i giovani driver della scuderia di Maranello, ed è anche finito davanti al plurititolato Lewis Hamilton di cui, tra lo scetticismo di molti (soprattutto in Gran Bretagna), ha preso il posto in Mercedes.

Con Kimi Antonelli l'Italia ritrova un pilota ai vertici della F1 dopo decenni

Soddisfazione anche per l'intero automobilismo italiano che ritrova finalmente un alfiere competitivo ai massimi livelli e che ha ancora tantissimi anni davanti a sé (ha appena preso la patente e deve ancora concludere le scuole superiori: frequenta infatti l'ultimo anno di Relazioni Internazionali per il Marketing all'Istituto Tecnico Salvemini di Casalecchio di Reno e per questo non è affatto inusuale vederlo nel paddock o in aeroporto mentre è di ritorno dal weekend di gara con in mano i libri di scuola) per togliersi tantissime soddisfazioni e regalare al movimento del nostro Paese quei risultati che, per quanto concerne i piloti in Formula 1, mancano ormai da decenni.