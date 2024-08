Kimi Antonelli nuovo pilota della Mercedes dal 2025, ora è ufficiale: prenderà il posto di Hamilton

video suggerito

L'ufficialità è arrivata proprio alla vigilia del GP di Formula 1 in Italia sul circuito di Monza: Kimi Antonelli sarà il nuovo pilota della Mercedes a partire dal 2025 in coppia con George Russell. Il 18enne bolognese è stato dunque il prescelto per sostituire Lewis Hamilton, che dal prossimo anno passerà alla Ferrari. Una grande soddisfazione anche per l'Italia che torna finalmente ad avere un pilota titolare nel Mondiale di F1. Mancava di fatto solo l'ufficialità ma Antonelli già nella giornata di ieri era stato protagonista delle libere che si sono corse a Monza di venerdì.

Antonelli era da tempo considerato il favorito per prendere il posto di Hamilton. Il team principale di Merceses, Toto Wolff, si era lasciato scappare sin da subito l’intenzione di puntare su di lui per il futuro. Nel comunicato ufficiale diramato dal team infatti si legge proprio come Wolff abbia fin da subito avuto piena fiducia nel 18enne bolognese: "Ci ha impressionato nei suoi test di F1 di quest'anno e lo supporteremo in ogni fase del processo di apprendimento". La Formula 1 avrà dunque un italiano in pista dopo Giovinazzi in Alfa Romeo dal 2019 al 2021.

Il comunicato ufficiale della Mercedes su Kimi Antonelli

L'annuncio è arrivato proprio alla vigilia del GP d'Italia che si correrà in questo weekend a Monza. Una formalità di fatto dato che fino alla giornata di ieri Antonelli ha provato ancora a correre a bordo della Mercedes di Russell mostrando tutte le sue qualità. Un debutto per il classe 2006 attualmente impegnato nel campionato di Formula 2 al volante della Prema. "Siamo entusiasti di ciò che George e Kimi porteranno al team sia come piloti individuali, sia come partnership" ha spiegato la Mercedes in un comunicato citando le parole di Tot Wolff.

Il progetto della Mercedes che ha puntato forte su Antonelli

"La nostra nuova formazione è perfetta per aprire il prossimo capitolo della nostra storia – si legge -, È anche una testimonianza della forza del nostro programma junior e della nostra fiducia nei talenti locali". La Mercedes ha sin da subito apprezzato il talento di Antonelli: "Kimi ha costantemente dimostrato il talento e la velocità necessari per competere al vertice del nostro sport – aggiunge -. Sappiamo che sarà un altro grande passo avanti. In George, avrà un compagno di squadra esperto da cui può imparare e affinare la sua arte".