video suggerito

Kimi Antonelli prende la patente prima di esordire in Formula 1: “Missione compiuta” Prima di fare il suo esordio in Formula 1, Andrea Kimi Antonelli, che guiderà per la Mercedes, ha sostenuto e superato l’esame pratico della patente di guida. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kimi Antonelli domenica 16 marzo, a 18 anni, disputerà il primo GP di Formula 1 della sua carriera, e lo vivrà da pilota Mercedes. Sarà lui a sostituire Lewis Hamilton. In attesa di provare la Mercedes nei test di Barcellona e di volare in Australia, il pilota italiano ha sostenuto l'esame di guida della patente di guida e ha superato brillante l'esame pratico. Da oggi è ufficialmente patentato.

Antonelli sui social annuncia di aver preso la patente di guida

La W16 Mercedes, che verrà presentata il 24 febbraio, sarà la sua vettura, ma intanto il pilota bolognese ha guidato un'altra auto, un auto normale, da strada, quella con cui ha sostenuto l'esame pratico della patente di guida. Quello teorico l'aveva già superato, ora è arrivato pure quest'altro esame, quello più importante. Kimi Antonelli aveva messo la patente di guida tra gli obiettivi stagionali, e non è l'unico extra Formula 1. Perché Antonelli dovrà sostenere l'esame di maturità, nel mese di giugno. Ma intanto c'è da festeggiare. Su Instagram in una stories il giovane pilota ha postato una foto e ha scritto: "Missione compiuta".

Russell fu bocciato, Verstappen rischiò per colpa di due precedenze mancate

Va detto che non sarebbe cambiato nulla per il suo esordio in Formula 1 qualora l'esame di guida fosse andato male. Perché per correre in Formula 1 non serve la patente di guida, ma la superlicenza della FIA. Max Verstappen ha esordito nel circus a soli 17 anni e quando lo ha fatto non aveva la patente. L'olandese confessò, un anno fa, di aver rischiato la bocciatura perché non concesse due precedenze.

Leggi anche Lewis Hamilton in Ferrari può aggirare il regolamento prima della F1 2025: spunta un nuovo test

Peggio andò a George Russell, proprio il compagno di squadra di Antonelli, che a 17 anni fu bocciato all'esame pratico della patente. Si è ampiamente rifatto e ha vinto più di un Gp in Formula 1. Bocciato a 17 anni pure Ollie Bearman, pilota dell'Academy Ferrari e dal 2025 in forza alla Haas.