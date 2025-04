video suggerito

Il giubbotto che Kimi Antonelli indossa quando fa caldo, ne esiste solo uno al mondo: a cosa serve Kimi Antonelli e Russell si dividono la giacca innovativa che può cambiare la Formula 1: è un esemplare unico al mondo e potrebbe aiutare i piloti nelle tappe più calde.

A cura di Ada Cotugno

Andrea Kimi Antonelli sembra pronto per una gita sullo spazio e alla fine del GP Bahrain è stato circondato da tutti gli altri piloti della F1 curiosi di saperne di più sulla sua stranissima giacca. La stellina della Mercedes indossava un capo rarissimo che è stato consegnato a lui e a George Russell direttamente dalla Adidas per essere testato: due cavie d'eccellenza che si dividono la giacca e il gilet integrato, dato che ne esiste un solo esemplare in tutto il mondo.

Si tratta di un capo realizzato dall'azienda tedesca che presenta integrato il sistema Climacool e che potrebbe essere utilizzato dagli sportivi per rinfrescarsi nelle gare in cui il caldo forte può influire sulle prestazioni. È un sistema moderno che è ancora in fase di perfezionamento e gli stessi piloti della Mercedes scherzano sul fatto di doverselo dividere.

La giacca rarissima dei piloti Mercedes

Il sistema creato da Adidas è stati pensato per aiutare Kimi Antonelli e Russell ad affrontare le gare che si disputano in un clima particolarmente caldo. In queste condizioni i piloti possono gareggiare su un asfalto che raggiunge i 60º e perdere fino a 4.2kg di sudore. Prima dell'inizio della gara ognuno di loro ha a disposizione 20 minuti per raffreddarsi indossando un gilet refrigerante, ma in Bahrain i due alfieri di casa Mercedes hanno potuto sperimentare la nuova giacca: ne esista una sola che devono dividersi, rilasciando poi feedback all'azienda tedesca che l'ha messa a disposizione esclusivamente per loro.

La giacca chiamata Climacool è composta da un agente rinfrescante che agisce in sinergia con ventole di raffreddamento e materiali isolanti. Rispetto ai gilet tradizionali ha un impatto pari al doppio sulla temperatura corporea: questo si traduce in prestazioni migliori nelle prove cronometro dove si può avere un risultato nettamente più soddisfacente. I due piloti Mercedes continueranno a utilizzare la giacca nelle gare in cui sarà richiesta, scatenando sempre la stessa reazione nei loro rivali.

Si tratta di un pezzo unico che al momento devono dividersi e che ha già suscitato enormi attenzioni da parte degli altri piloti. Nell'ultima gara Kimi Antonelli l'ha indossata e attorno a lui Leclerc e Hamilton cercavano di capire cosa fosse quella giacca, toccandone il tessuto e tutti gli inserti visibilmente curiosi.