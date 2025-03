video suggerito

Norris vince il pazzo GP d’Australia, Ferrari deludente alla prima della F1 2025: Antonelli sorprende Lando Norris vince il GP d’Australia che ha aperto il Mondiale di Formula 1 2025 al termine di una gara caratterizzata dalla pioggia e ricca di colpi di scena: il britannico precede Verstappen e Russell. Sorprendente esordio per l’italiano Kimi Antonelli che chiude quinto. Disastroso avvio di stagione per la Ferrari con Leclerc e Hamilton prima penalizzati da una SF-25 non all’altezza delle monoposto rivali e poi da una strategia discutibile messa in atto nel finale. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

La pioggia e l'asfalto bagnato hanno animato la gara d'apertura del Mondiale di Formula 1 2025 andata in scena sul circuito di Melbourne, ma le condizioni metereologiche non hanno influito sulle prestazioni della favoritissima McLaren che chiude il GP d'Australia con la vittoria di Lando Norris. La scuderia di Woking però può recriminare dato che fino a dieci giri dal termine stava dominando la gara con Oscar Piastri che seguiva a distanza ravvicinata il compagno di squadra per quella che sembrava una comodissima doppietta fino a che, a causa di uno scroscio di pioggia improvviso mentre tutti i driver erano su gomma slick, ha fatto finire fuori pista il britannico e l'australiano (il primo è riuscito a rientrare subito, mentre l'australiano si è finito in fondo al gruppo dopo essere rimasto arenato sull'erba per oltre un minuto).

A trarre beneficio da questo improvviso colpo di scena e dalle altre varie safety car entrate in pista per i diversi incidenti susseguitisi nel corso della gara sono stati soprattutto Max Verstappen che chiude in seconda posizione andando ad insidiare nel finale la prima posizione di Lando Norris e George Russell che porta la Mercedes sul podio. Protagonisti della corsa australiana anche Alexander Albon e l'italiano Andrea Kimi Antonelli (unico rookie a concludere la gara di debutto) che tagliano il traguardo rispettivamente in quinta e quarta posizione con le due posizioni che poi si invertono nell'ordine d'arrivo a causa della penalità per unsafe release rimediata durante il pit-stop dal 18enne bolognese della Mercedes.

Deludente invece la prestazione delle Ferrari con Charles Leclerc che, al netto dell'ottima partenza in cui è riuscito a superare in un solo colpo Albon e Tsunoda prima della safety car entrata in pista per i due incidenti occorsi in successione a Doohan e Sainz, ha passato tutta la gara dietro la Mercedes di George Russell in quinta posizione per poi finire addirittura all'ottavo posto alla bandiera a scacchi a causa di una disastrosa strategia messa in atto al momento dell'ultimo scroscio di pioggia riversatosi sul tracciato di Melbourne.

Ancora peggiore la gara australiana, per lui di debutto con i colori della scuderia di Maranello, di Lewis Hamilton che dopo esser bloccato in partenza dal compagno di squadra (ha dovuto alzare il piede per non tamponare la SF-25 del monegasco) è rimasto praticamente tutta la gara in ottava posizione e, quando sembrava essere stato aiutato dalla sorte ritrovandosi al secondo posto, ha gettato tutto alle ortiche ritardando, come il compagno di squadra, il pit-stop per tornare su gomme intermedie rientrando quindi in pista ai margini della zona punti e subendo negli ultimi giri lo smacco del sorpasso da parte di Leclerc prima e di un rimontante Piastri poi.