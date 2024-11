Pesante incidente per Colapinto a Las Vegas, sta bene: ma è a rischio per il Gp: “Serve un controllo”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Franco Colapinto ha sbalordito nelle sue prime gare in Formula 1, risultati eccezionali che lo hanno portato in breve tempo a diventare un idolo assoluto, non solo in patria dove si divide le copertine con Leo Messi. La Red Bull lo ha messo nel mirino, il suo futuro è tutto da scrivere, anche se le polemiche non mancano sul suo conto, perché è arrivato pure il gossip. A Las Vegas però ha commesso un errore clamoroso, che lo ha portato a distruggere la sua Williams e che soprattutto lo mette in rischio per la gara di domenica.

Tremendo incidente per Colapinto a Las Vegas

La differenza la fa sempre la continuità. L'argentino è partito forte, in Brasile ha commesso un errore pesante, a Las Vegas si è ripetuto, e ora considerando come gira il mondo della Formula 1 le critiche pioveranno pesanti sul suo capo. Colapinto stava facendo un bel giro in Q2, aveva pure preso una discreta scia e puntava alla Q3, ma nel tentativo di anticipare la curva è finito malamente sulle barriere. Muretto colpito e vettura che rimbalza da curva 15 a curva 16.

Colapinto via radio dice che sta bene e scende dalla sua Williams, nervoso e dispiaciuto. Sia per l'errore che per l'occasione persa, ma pure per aver distrutto un'altra volta la sua vettura. Una volta tornato ai box il pilota argentino è stato portato al centro medico, è tutto ok, però va ricontrollato. Perché l'impatto è stato a 50G, un impatto potentissimo. Solo domani, a poche ore dal via del Gp di Las Vegas, si saprà se potrà essere al via.

Il comunicato della Williams: "Dovrà essere valutato per sapere se è idoneo per la gara"

Serve un altro controllo, come ha spiegato il team con questo comunicato: "Durante le qualifiche Franco ha subito un impatto significativo di oltre 50G, che ha richiesto un controllo medico. Un impatto di questa portata è ovviamente significativo e grave e dovrà essere nuovamente valutato domani prima di sapere se è idoneo alla gara. La salute di Franco è tutto ciò che conta e siamo contenti che stia bene per il resto. Forniremo ulteriori aggiornamenti quando possibile".