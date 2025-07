Lewis Hamilton avvilito dopo l’errore di Spa: “È frustrante, non mi era mai successo in carriera”

Lewis Hamilton è uscito subito nelle qualifiche della Sprint Race del GP Belgio. A Spa Hamilton ha commesso due errori, l’ultimo è stato decisivo. Il pilota della Ferrari era assai deluso e non ha fatto nulla per mascherarlo.

Un anno fa a Spa Lewis Hamilton ha vinto la 105ª gara della sua carriera in Formula 1. In questo weekend in Belgio c'è anche la Sprint Race, che ha regalato le uniche gioia da ferrarista al sette volte campione del mondo – che in Cina ha fatto pole e vittoria nella Sprint. Ma stavolta il mondo si è capovolto. Due errori, due giri pessimi e addirittura eliminazione in Q1. Sabato partirà addirittura dalla 18ª posizione nella Sprint, arrivare in zona punti sarà impossibile. Dopo le brevissime qualifiche Hamilton era veramente frastornato, la sua espressione parlava al posto suo.

Errore e penultima fila nella Sprint Race del GP Belgio

Hamilton si lancia subito, ma non realizza un buon giro, commette un errore nel tratto finale, non grave, ma un errore che gli costa decimi preziosi. Costretto al secondo tentativo Lewis guida con cautela, non spinge troppo, ha bisogno di migliorare di poco, è avanti nei primi due intertempi, poi sbaglia all'ultima curva, la Bus Stop. Perde la sua Ferrari, bloccaggio e testacoda. Addio passaggio in Q2 e misero diciottesimo posto.

L'errore lo ha spiegato a Sky: "Mi sono girato alla chicane finale. Ho avuto un bloccaggio al posteriore, in questo modo non mi era mai capitato in tutta la carriera, a riguardo non ho altro da dire". Delusissimo ha aggiunto:" Le novità della macchina non mi sembrano stia andando alla grande. Comunque domani è un altro giorno. C'è tanto lavoro dietro e fare così male è frustrante, per il momento è tutto molto frustrante".

Vassuer: "Lewis troppo aggressivo in frenata"

Il team principal Fred Vasseur ha commentato gli errori di Hamilton, lo ha giustificato per il primo, ma non per il secondo: "Nel primo errore credo che sia stato distratto dal passaggio di Tsunoda nella polvere, perché si vede una grande nuvola dalle immagini. Nel secondo errore invece credo che sia stato solo un po’ aggressivo in frenata“.