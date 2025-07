Disastro Ferrari nelle Qualifiche Sprint a Spa, Hamilton eliminato in Q1: Leclerc 4°, la pole è di Piastri

Clamorosa eliminazione in Q1 per Lewis Hamilton nelle Qualifiche Sprint del GP del Belgio della Formula 1 2025, Leclerc 4° salva la Ferrari a Spa: mostruosa pole di Piastri con record della pista davanti a Verstappen e Norris.

Oscar Piastri conquista la pole della Sprint Race del GP del Belgio della Formula 1 2025. Nelle Qualifiche Sprint l'australiano della McLaren ha confermato l'impressionante superiorità sulla pista di Spa-Francorchamps con un mostruoso 1:40.510 che annienta il precedente record della pista rifilando mezzo secondo al secondo classificato, vale a dire il quattro volte campione del mondo Max Verstappen.

Solo 3°, a sei decimi dal compagno di squadra, l'altro alfiere della McLaren, Lando Norris che ha fatto meglio di Charles Leclerc che ha portato la sua SF-25 aggiornata con la nuova sospensione posteriore al quarto posto precedendo nell'SQ3 delle qualifiche sprint in terra belga nell'ordine Ocon, Sainz, Bearman, Gasly, Hadjar e Bortoleto.

Qualifiche Sprint a Spa che si sono aperte con due grandi colpi di scena: sia il pilota Ferrari Lewis Hamilton che il giovane italiano della Mercedes Kimi Antonelli sono protagonisti, in due differenti momenti, di un testacoda che ha costretto entrambi ad una clamorosa eliminazione in SQ1. Il sette volte campione del mondo dunque partirà 18° nelle Sprint Race del GP del Belgio appena davanti al rookie bolognese che scatterà dall'ultima casella della griglia di partenza della terza mini-gara della Formula 1 2025.

Il disastro per la Mercedes si è poi completato nella SQ2 con la cocente eliminazione di George Russell sorpreso dall'improvviso miglioramento della pista nella fase finale che ha permesso a tutti gli altri piloti di migliorare il proprio tempo. Una SQ2 in cui, anche Oscar Piastri, fin lì dominatore del weekend, ha rischiato il clamoroso tracollo dopo essersi visto cancellato il tempo del primo tentativo per un track limit. L'australiano ha passato il taglio per un soffio classificandosi in decima posizione superando di una manciata di millesimi Lawson, Tsunoda, lo stesso Russell e i due alfieri Aston Martin Fernando Alonso e Lance Stroll.

La griglia di partenza della gara sprint del GP Belgio di F1 2025