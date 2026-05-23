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Pole di Russell al Gp di Formula 1 in Canada, Antonelli 2°: Hamilton 5°, Leclerc in difficoltà

Mostruoso giro di Russell che conquista la pole position nel Gp di Formula 1 in Canada. Si piazza secondo Antonelli e terzo Norris. Le Ferrari di Hamilton e Leclerc rispettivamente quinta e ottava.
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A cura di Fabrizio Rinelli
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Russell si prende la pole position nel GP di Formula 1 in Canada. Grande passo gara mostrato fin dalle Q1 per Piastri, ma anche Verstappen e soprattutto Antonelli e Russell. Hanno faticato inizialmente le Ferrari di Leclerc e Hamilton entrate però nel Q2. Qui fa la differenza Antonelli ancora una volta mentre le Ferrari hanno avuto ancora una volta diverse difficoltà in posizioni di certo non rassicuranti. Lo stesso Leclerc ha avuto un team radio molto duro lamentandosi un po' dell'assetto.

In gara il più veloce è il sorprendente Hadjar su Red Bull davanti a Hamilton, Norris e alle Mercedes di Antonelli e Russell. Tutto dunque si decide nel Q3 e quindi nell'ultima prova per decidere la pole a fare la differenza è stato ancora una volta Russell capace di mettersi alle spalle Antonelli e Norris. Leclerc partirà invece dall'ottava posizione mentre Hamilton non va oltre il quinto posto. Il monegasco però sembra essere il pilota della Rossa più in difficoltà in queste qualifiche. Da capire domani in gara cosa accadrà. Si tratta della 9^ pole in carriera per Russell (2^ quest'anno, 3^ nel GP di Canada). Antonelli invece si guadagna la 6^ prima fila in carriera.

La griglia di partenza del GP Canada di F1 2026

1ª fila: George Russell (Mercedes); Kimi Antonelli (Mercedes)

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2ª fila: Lando Norris (McLaren); Oscar Piastri (McLaren)

3ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari); Max Verstappen (Red Bull)

4ª fila: Isack Hadjar (Red Bull); Charles Leclerc (Ferrari)

5ª fila: Arvid Lindblad (Racing Bulls); Franco Colapinto (Alpine)

6ª fila: Nico Hulkenberg (Audi); Liam Lawson (Racing Bulls)

7ª fila: Gabriel Bortoleto (Audi); Pierre Gasly (Alpine)

8ª fila: Carlos Sainz (Williams); Oliver Bearman (Haas)

9ª fila: Esteban Ocon (Haas); Alexander Albon (Williams)

10ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin); Sergio Perez (Cadillac)

11ª fila: Lance Stroll (Aston Martin); Valtteri Bottas (Cadillac)

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