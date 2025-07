F1 GP Belgio, oggi prove libere e qualifiche sprint in diretta a Spa: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Oggi comincia ufficialmente il weekend del GP del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps, tredicesimo round del Mondiale di Formula 1 2025. Programma rivoluzionato già dal venerdì con una sola sessione di prove libere alle 12:30 e le qualifiche per la Sprint Race alle ore 16:30. Le qualifiche di oggi andranno a delineare la griglia di partenza della mini-gara di sabato.

Le uniche prove libere del Gran Premio del Belgio iniziano oggi alle ore 12:30. Si parte quindi con le FP1, per poi passare direttamente alle qualifiche shootout nel pomeriggio italiano con inizio alle ore 16:30. Nel GP del Belgio infatti per la terza volta nella stagione va di scena il format della Sprint Race che prevede le sue qualifiche al venerdì.

Le prove libere e le qualifiche sprint del GP di Spa-Francorchamps della Formula 1 in programma oggi si possono vedere in diretta TV e in live streaming su Sky, SkyGo e NOW a partire rispettivamente dalle 14:30 e dalle 18:30. Solo per le qualifiche sprint è prevista anche la messa in onda in chiaro in diretta TV su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in live streaming su tv8.it.