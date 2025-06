Jannik Sinner e la regola dei social, usa solo un’app: “Il mio consiglio è: togliete il telefono”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Il campo da tennis, la famiglia, il team e pochi amici veri con i quali coltivare magari le proprie passioni. Questa è la ricetta perfetta di Jannik Sinner per poter vivere bene e rendere al massimo durante la sua attività professionale. Nel quotidiano che posto hanno i social per il tennista numero uno al mondo? Poco, ovvero lo stretto indispensabile.

Sinner e l'utilizzo dei social network, i rapporti con gli amici

È stato lo stesso Sinner a ribadirlo in occasione di una delle sue ultime interviste. Già in passato, d’altronde, il campione azzurro aveva spiegato di utilizzare i social praticamente solo per motivi "commerciali". Per questo Jannik aveva chiarito che mai avrebbe pubblicato sue foto personali, ma solo contenuti relativi alla sua attività. Figuriamoci, dunque, quando si tratta di mettersi in contatto con le persone vicine.

L'amicizia con Jack Draper, Sinner mantiene i contatti a distanza

Tra queste c’è anche Jack Draper, con il quale il rapporto è comunque vivo anche se ci sono meno occasioni per allenarsi insieme alla luce dell’altissima classifica di entrambi: "Ci scriviamo nei momenti belli e in quelli difficili. Sei sempre in viaggio, giochi uno sport incredibilmente intenso, e non abbiamo molti amici. Quindi avere il sostegno di qualcuno che sta vivendo le stesse cose è davvero importante".

Sinner, Whatsapp e gli amici al telefono

Carteggio più o meno costante, ma non certo sui social. Infatti, Sinner ha ribadito: "Non sono il tipo di persona che sta sui social per un’ora al giorno… Ci sono settimane in cui non ci entro proprio". Diciamo che l’azzurro fa a meno delle piattaforme online, eccezion fatta per WhatsApp. Per sentire le persone care, basta infatti il numero di telefono, tutto il resto è superfluo.

Per questo Sinner, stuzzicato sulla piaga degli scommettitori online e dei commenti offensivi degli stessi, ha detto: "Non credo che possiamo fermare questa cosa dei social. Perché è troppo grande ed è molto difficile. Ma sì, il mio consiglio è sempre lo stesso: togli il telefono. Ho le persone importanti su WhatsApp, ed è tutto ciò di cui ho bisogno". Insomma, discorso chiuso.