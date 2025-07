Kyrgios e la teoria dei consigli assurdi ad Anisimova: “Non colpire la palla, cammina qua e là”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La finale femminile di Wimbledon ha fatto rumore. Il doppio 6-0 inflitto da Swiatek ad Anisimova è la perfetta fotografia di quanto il match sia stato a senso unico. Cosa avrebbe potuto fare la tennista americana per invertire la rotta? Il solito imprevedibile Nick Kyrgios ha detto la sua su cosa avrebbe dovuto fare Amanda, a suo dire, per cercare di rompere il ritmo dell’avversaria polacca. Una serie di dritte a dir poco particolari.

Gli assurdi consigli di Kyrgios ad Anisimova nella finale femminile di Wimbledon

Intervenuto a TNT Sports, il tennista australiano ha spiegato che lui, al posto di Anisimova, quando il primo set sembrava ormai compromesso, lo avrebbe volutamente buttato via. Kyrgios, che era in compagnia di CoCo Vandeweghe e Dan Evans, ha spiegato senza troppi giri di parole: "So che sembra una follia, ma in un momento come questo io butterei completamente via questo set. Cioè, lo mollerei del tutto"

Entrando nel dettaglio, Kyrgios ha ulteriormente chiarito il suo punto di vista: "Non so nemmeno io cosa, ma lo regalerei senza dare alcun ritmo e mi preparerei al secondo. Ma quali sono realisticamente le sue possibilità di vincere questo set adesso?”.

Nello specifico però, quali atteggiamenti dovrebbe mettere in campo la tennista secondo Kyrgios? Cosa fare nel concreto?: "Non vorrei vedermi nel box del coach a dare consigli… Butta via il set! Buttalo e ricominciamo. Ora la mia idea sembra sensata. Io non vorrei proprio essere l’allenatore in questo momento. Davvero, direi: ‘Non colpire nemmeno una palla in questo game. Cammina solo da una parte all’altra'"..

Ma questo tipo di comportamento non rischia di essere sanzionato per “scarso impegno”? Kyrgios è convintissimo delle sue idee, che ha messo in pratica anche in alcune partite: "Violazione del codice? No, è una tattica. Se l’ho mai fatto? Assolutamente, l’abbiamo fatto tutti. Quando? L’ho fatto così bene che non ve ne siete nemmeno accorti. L’anno prossimo chiedo un medical time-out e faccio tutto".