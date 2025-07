Iga Swiatek trionfa pure a Wimbledon: quando torna negli spogliatoi resta di stucco

Iga Swiatek ha vinto il torneo di Wimbledon per la prima volta, battendo in finale Anisimova 6-0 6-0. Dopo la partita la tennista polacca ha visto il suo nome già nell’albo d’oro ufficiale e ne è rimasta stupefatta.

Iga Swiatek non vince un torneo da tredici mesi, un'eternità per una campionessa come lei. Si è rifatta e con gli interessi. Si è presa Wimbledon, lo Slam che sembrava il più inafferrabile. E invece lo ha vinto sbaragliando le avversarie, alle quali ha lasciato le briciole. La ‘povera' Anisimova ha perso addirittura 6-0 6-0 la finale, la prima dopo 114 anni a finire con un punteggio così netto, così umiliante per l'americana che dopo la partita era totalmente distrutta, disperata per un sogno che si è trasformato in un incubo. Swiatek dopo la partita ha scoperto alcune cose, che forse non sapveva: Wimbledon da ora in poi è casa sua.

Swiatek campionessa a Wimbledon 2025

Una finale senza storia, dopo 6-0 e stop. Sesta finale Slam e sesto successo (ha vinto quattro volte il Roland Garros e gli US Open) per Swiatek, che emula così Margaret Court e Monica Seles le uniche finora ad aver fatto sei su sei. Dopo la partita ha fatto festa, ma ha usato parole rituali per l'avversaria, ha detto di non pensare che sarebbe stata capace di vincere sull'erba ed ha ringraziato tutti: "Ero molto nervosa, ho camminato tanto qui prima della partita, la tensione la sentivo".

Il nome di Iga è già nell'albo d'oro ufficiale di Wimbledon

Iga Swiatek guarda il suo nome nell'elenco dei campioni di Wimbledon. Nonostante tutto il rumore e tutti i dubbi che i critici nutrivano sulle sue possibilità sull'erba, lei ha sempre creduto di potercela fare. Quando l'incontro è finito è iniziato il canonico rituale. Niente conferenza stampa, niente doccia, niente festa con l'allenatore, lo staff e la famiglia.

Swiatek è stata portata dinanzi l'albo d'oro, dove a tempo di record è stato aggiunto al lungo elenco il nome della campionessa polacca, che è rimasta assai sorpresa nel vedere il suo nome succedere a quello di grandissime campionesse. L'espressione del volto, ripresa dalle telecamere, vale più di mille parole.

Vincendo Wimbledon Swiatek è diventata membro ufficiale del circolo, ciò significa anche tanti privilegi, oltre al grande onore, compreso quello di poter avere per sempre la possibilità di richiedere due biglietti omaggio sul Campo Centrale vita natural durante.