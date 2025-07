Anisimova scoppia in lacrime a Wimbledon e regala parole dolci alla madre: “Ha fatto di tutto per me”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il sogno della finale a Wimbledon è diventato un incubo. Amanda Anisimova ha perso 6-0 6-0 con Iga Swiatek, che in appena 57 minuti ha conquistato il sesto Slam della sua carriera, il primo ai Championships. L'americana non è riuscita a vincere un game. Quando è finita la partita è andata un attimo negli spogliatoi, quando è tornata è stata costretta, dopo la premiazione, a rilasciare un'intervista dove più volte è scoppiata in lacrime. Momenti davvero molto emozionanti, con l'americana che ha regalato alla madre parole splendide.

Anisimova perde 6-0 6-0 con Swiatek

Anisimova non ha ancora 24 anni, aveva il futuro segnato, ma ne ha passate tante, e a un certo punto ha stoppato la sua attività per otto mesi nel 2023. Ha dovuto risalire la china, un anno fa a Wimbledon giocò le qualificazioni, perse al terzo turno. Quest'anno ha giocato il torneo da numero 12 WTA, battendo Sabalenka si è qualificata per la prima finale della sua carriera. Il raggiungimento del sogno è diventato un incubo vero. 6-0 6-0. Nemmeno un game, a Wimbledon era successo solo una volta, nel 1911!

Anisimova ringrazia la madre: "Ha fatto di tutto per portarmi a questo punto"

Lacrime vere e infinite, anzi, prolungate, perché quando ha iniziato a parlare ha pianto. Poi lo ha fatto di nuovo quando si è trovata a ringraziare la madre, che l'ha sostenuta sempre – quando il papà è venuto a mancare a 52 anni e quando ha deciso di lasciare l'attività: "Mia madre ha lavorato più di me, onestamente. Mia madre è la persona più altruista che conosca. Ha fatto di tutto per portarmi a questo punto della mia vita. Grazie per essere qui e per aver superato la paura di volare. Lei ha sempre creduto in me. Mia mamma è tutto quello che ho, e a lei devo tutto".

Le parole per Iga Swiatek: "Sei stata d'ispirazione"

In precedenza, sempre tra le lacrime, aveva regalato belle parole alla vincitrice: "Sei stata un'ispirazione per me, abbiamo passato due splendide settimane. Complimenti a te e al tuo team". Poi ha ringraziato il pubblico che l'ha aiutata e ha fatto il tifo per lei sin dal primo turno: "Avrei voluto giocare meglio per voi che siete venuti, è stato un privilegio giocare qui davanti a voi, è stato speciale, questo non la dimenticherò".