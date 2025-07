Piastri beffa Norris e vince a Spa dopo la pioggia: Ferrari a podio con Leclerc, furiosa rimonta per Hamilton

La pioggia, la partenza rimandata di oltre un'ora, i giri dietro la safety car, il via lanciato e il sorpasso di Oscar Piastri sul poleman Lando Norris. Di fatto la lotta per la vittoria del GP del Belgio della Formula 1 2025 sul circuito di Spa-Francorchamps si è conclusa lì con l'australiano della McLaren che ha poi gestito il vantaggio sul compagno di squadra.

Quest'ultimo che, al momento del primo e unico pit-stop, aveva anche provato a giocare la carta della gomma più dura sperando che quella media, montata da tutti gli altri, degradasse sensibilmente costringendo tutti, in particolare Piastri, ad effettuare una seconda sosta ai box. Cosa poi non avvenuta.

Ad animare il resto della corsa sono stati soprattutto i due piloti Ferrari con Charles Leclerc che ha dovuto difendere a più riprese la terza posizione dagli attacchi di un Max Verstappen che al minimo errore provava a mettere davanti le ruote della sua Red Bull e con un Lewis Hamilton autore di una strepitosa rimonta nella prima parte di gara che lo ha portato a terminare in settima posizione alla bandiera a scacchi dopo esser partito al 18° posto. Il sette volte campione del mondo prima da vita ad una furiosa rimonta con gomme intermedie su pista umida e poi azzecca il momento esatto in cui passare alle gomme slick, prima di tutti, per ritrovarsi settimo, in coda al gruppo in lotta per il podio, al termine del valzer dei pit-stop.

Nel finale ha provato anche a scalzare Alexander Albon, autore di una grande gara, dalla sesta posizione senza però riuscirci pur arrivando praticamente incollato agli scarichi della sua Williams alla bandiera a scacchi. Buona prova a Spa per Lawson, Bortoleto e Gasly che chiudono in zona punti.

La classifica del GP del Belgio della Formula 1 2025 a Spa-Francorchamps