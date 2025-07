Formula 1 oggi, orari TV del GP Belgio su TV8 e Sky e dove vederlo: Norris in pole, Leclerc terzo

Oggi sul circuito di Spa-Francorchamps è in programma la tredicesima gara del Mondiale di Formula 1 2025. La partenza del GP del Belgio è fissata alle ore 15:00 (ora italiana). Il tredicesimo round della stagione F1 è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita su TV8.

La gara del GP del Belgio di Formula 1 inizia alle ore 15:00 di oggi. Questo l'orario italiano in cui i piloti scatteranno con le loro monoposto dalla griglia di partenza del tracciato di Spa-Francorchamps per affrontare i 44 giri della tredicesima corsa del Mondiale 2025. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 13:30 sarà possibile seguire il pre-gara.

La gara della Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta da Sky. È possibile vedere il GP del Belgio sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené. La gara F1 di oggi a Spa inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming su tv8.it con la differita che inizia alle ore 18:00.