Formula 1 oggi, orari TV del GP Giappone su TV8 e Sky e dove vederlo: Kimi Antonelli in pole, Leclerc 4° e Hamilton 6° con le Ferrari

Oggi sul circuito di Suzuka è in programma la terza gara del Mondiale di Formula 1 2026. La partenza del GP del Giappone è fissata alle 7 del mattino. Il terzo round della nuova stagione F1 è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8.

La gara della Formula 1 a Suzuka inizia alle ore 7 (ora italiana). Questo l'orario italiano in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato nipponico per affrontare i 53 giri della terza corsa del Mondiale 2026. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle 5:30 è possibile seguire il pre-gara.

È possibile vedere la gara F1 di oggi sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘Pass Sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené. La corsa del Gran Premio del Giappone inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la differita che inizia alle ore 14:15, lo stesso orario in cui può guardare la terza corsa del Mondiale 2026 in streaming gratis su tv8.it.