Formula 1 oggi, orari TV del GP Giappone su TV8 e Sky e dove vederlo: Kimi Antonelli in pole, Leclerc 4° e Hamilton 6° con le Ferrari

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP Giappone. Kimi Antonelli in pole nella griglia di partenza davanti a Russell e Piastri dopo le qualifiche. Ferrari in seconda e terza fila con Leclerc 4° e Hamilton 6°. Orario di partenza alle 07:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, diretta in chiaro in differita su TV8 alle 14:15. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara F1 di oggi a Suzuka
1ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), George Russell (Mercedes)
2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)
3ª fila: Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari)
4ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Isack Hadjar (Red Bull)
5ª fila: Gabriel Bortoleto (Audi), Arvid Lindblad (Racing Bulls)
6ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Esteban Ocon (Haas)
7ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls)
8ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Carlos Sainz (Williams)
9ª fila: Alexander Albon (Williams), Oliver Bearman (Haas)
10ª fila: Sergio Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac)
11ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin)
F1, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi
1ª fila: 1. Kimi Antonelli (Mercedes), 2. George Russell (Mercedes)
2ª fila: 3. Oscar Piastri (McLaren), 4. Charles Leclerc (Ferrari)
3ª fila: 5. Lando Norris (McLaren), 6. Lewis Hamilton (Ferrari)
4ª fila: 7. Pierre Gasly (Alpine), 8. Isack Hadjar (Red Bull)
5ª fila: 9. Gabriel Bortoleto (Audi), 10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
6ª fila: 11. Max Verstappen (Red Bull), 12. Esteban Ocon (Haas)
7ª fila: 13. Nico Hulkenberg (Audi), 14. Liam Lawson (Racing Bulls)
8ª fila: 15. Franco Colapinto (Alpine), 16. Carlos Sainz (Williams)
9ª fila: 17. Alexander Albon (Williams), 18. Oliver Bearman (Haas)
10ª fila: 19. Sergio Perez (Cadillac), 20. Valtteri Bottas (Cadillac)
11ª fila: 21. Fernando Alonso (Aston Martin), 22. Lance Stroll (Aston Martin)
Formula 1, oggi il GP Giappone: orari TV8 e Sky di diretta e differita
Oggi sul circuito di Suzuka è in programma la terza gara del Mondiale di Formula 1 2026. La partenza del GP del Giappone è fissata alle 7 del mattino. Il terzo round della nuova stagione F1 è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8.
La gara della Formula 1 a Suzuka inizia alle ore 7 (ora italiana). Questo l'orario italiano in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato nipponico per affrontare i 53 giri della terza corsa del Mondiale 2026. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle 5:30 è possibile seguire il pre-gara.
È possibile vedere la gara F1 di oggi sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘Pass Sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené. La corsa del Gran Premio del Giappone inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la differita che inizia alle ore 14:15, lo stesso orario in cui può guardare la terza corsa del Mondiale 2026 in streaming gratis su tv8.it.