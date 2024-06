video suggerito

Verstappen vince anche a Barcellona, distrutti i sogni di Norris e Russell: Ferrari senza idee Verstappen trionfa nel GP di Spagna della Formula 1 2024 spegnendo i sogni di gloria del poleman Lando Norris e di uno spettacolare George Russell che però nel finale ha perso il podio in favore del compagno di squadra Hamilton. Le Ferrari di Leclerc e Sainz chiudono invece al 5° e 6° posto al termine di una gara senza grandi spunti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen a Barcellona dimostra di essere il pilota più forte della Formula 1 anche senza avere la macchina migliore. L'olandese della Red Bull trionfa in un GP di Spagna che lo ha visto dover lottare con un George Russell scatenato in avvio (super il doppio sorpasso in partenza dell'alfiere Mercedes) e poi con un Lando Norris che, dopo una partenza complicata dalla pole e una strategia differenziata rispetto agli altri, ha comunque messo costante pressione al tre volte campione del mondo costretto ad un extra lavoro in termini di gestione gomme e del vantaggio sul velocissimo rivale a bordo di una McLaren che è apparsa la monoposto migliore su questo tracciato.

Dietro i due grandi protagonisti alla bandiera a scacchi un Lewis Hamilton molto più continuo del compagno di squadra Russell (autore dei sorpassi più spettacolari della corsa) che torna dunque sul podio. Si conferma solo quarta forza al Montmelò la Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz che, dopo le scintille fratricide di inizio gara, non sono mai riusciti ad insidiare le Mercedes per le posizioni da podio.

È stata infatti una gara senza idee e senza rischi per la scuderia di Maranello che, nel momento in cui poteva azzardare una strategia diversa per tentare l'impresa (quando Leclerc ha allungato sensibilmente il primo stint con gomme soft), ha invece optato per riallinearsi alla strategia di tutti gli altri preferendo di fatto la certezza di portare a casa almeno i punti del quinto (con il monegasco che ha terminato a pochi millesimi da Russell alla bandiera a scacchi) e del sesto posto (con Sainz) davanti alla McLaren di Piastri e alla Red Bull di Sergio Perez che hanno chiuso rispettivamente in settima e ottava posizione.

La classifica del GP di Spagna della Formula 1 2024

Max VERSTAPPEN Lando NORRIS +2.219 Lewis HAMILTON +17.790 George RUSSELL +22.320 Charles LECLERC +22.709 Carlos SAINZ +31.028 Oscar PIASTRI +33.760 Sergio PEREZ +59.524 Pierre GASLY +62.025 Esteban OCON +71.889 Nico HULKENBERG +79.215 Fernando ALONSO 1 L Guanyu ZHOU 1 L Lance STROLL 1 L Daniel RICCIARDO 1 L Valtteri BOTTAS 1 L Kevin MAGNUSSEN 1 L Alexander ALBON 1 L Yuki TSUNODA 1 L Logan SARGEANT 2 L

