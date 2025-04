video suggerito

Piastri domina in Bahrain e vince davanti a Russell e Norris: a Leclerc e alla Ferrari il cuore non basta Piastri vince il GP del Bahrain della Formula 1 2025 precedendo al traguardo Russell e Norris. Alla Ferrari non basta il cuore di Leclerc e Hamilton che chiudono rispettivamente al quarto e al quinto posto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oscar Piastri vince la gara del GP del Bahrain della Formula 1 2025 condotta dall'inizio alla fine grazie ad una McLaren che si è confermata la macchina migliore in pista. L'australiano precede al traguardo la Mercedes di George Russell e l'altra McLaren di Lando Norris protagonista di una corsa altalenante che lo ha visto a lungo in bagarre con le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno chiuso rispettivamente al 4° e al 5° posto.

Gara ricca di colpi di scena fin dalla partenza quella di Sakhir. Le Ferrari di Leclerc e Hamilton infatti provano a sorprendere tutti scegliendo le gomme medie per il via, mentre tutti gli altri si schierano con la soft, ma il monegasco, che partiva 2°, paga al via questa scelta venendo superato da Russell e Norris (che ha poi ricevuto una penalità per falsa partenza). La strategia però sembra poi pagare con Leclerc e Hamilton che si sono trovati in testa dopo la prima serie di pit-stop salvo poi fermarsi ai box montando gomme della stessa mescola e cancellando dunque la possibilità di una gara ad una sosta. La scelta della scuderia di Maranello dà i suoi frutti dato che dopo la sosta le SF-25 sono le più veloci in pista con Leclerc che supera Norris e si mette alle spalle del leader Piastri e del solido Russell, mentre Hamilton dà vita ad una rimonta che lo porta fino alla quinta posizione.

La safety car mandata in pista per ripulirla da alcuni detriti rimescola però le carte per il finale. I piloti scelgono mescole differenti: Piastri e Norris vanno sulla media, Russell sceglie la soft, mentre entrambe le Ferrari si ripresentano sul tracciato con gomma hard riuscendo inizialmente a mantenere le posizioni acquisite in precedenza. Il cuore non basta però a Charles Leclerc che a cinque giri dal termine, dopo aver difeso strenuamente la propria posizione, viene sorpassato da Norris che gli soffia dunque la possibilità di salire sul podio (che però potrebbe riguadagnare qualora Russell, sotto investigazione per aver aperto inavvertitamente il DRS, ricevesse una penalità dopo la bandiera a scacchi).

La classifica del GP del Bahrain della Formula 1 2025

Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) +15.499 Lando Norris (McLaren) +16.273 Charles Leclerc (Ferrari) +19.679 Lewis Hamilton (Ferrari) +27.993 Max Verstappen (Red Bull) +34.395 Pierre Gasly (Alpine) +36.002 Esteban Ocon (Haas) +44.244 Yuki Tsunoda (Red Bull) +45.061 Oliver Bearman (Haas) +47.594 Kimi Antonelli (Mercedes) +48.016 Alexander Albon (Williams) +48.839 Nico Hulkenberg (Sauber) +53.472 Isack Hadjar (Racing Bulls) +56.314 Jack Doohan (Alpine) +57.806 Fernando Alonso (Aston Martin) +60.340 Liam Lawson (Racing Bulls) +64.435 Lance Stroll (Aston Martin) +65.489 Gabriel Bortoleto (Sauber) +66.872 Carlos Sainz (Williams) ritirato