Formula 1 oggi, orari TV del GP Spagna su TV8 e Sky e dove vederlo: Norris in pole, Ferrari va a caccia del podio

La Formula 1 torna in pista sul circuito di Barcellona per il GP Spagna: si riparte dalla vittoria di Verstappen in Canada. Norris in pole nella griglia di partenza davanti a Verstappen e Hamilton dopo le qualifiche. Ferrari in terza fila con Leclerc 5° e Sainz 6°. Orario di partenza alle 15:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, diretta in chiaro in differita su TV8 alle 18:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

07:00 F1, la griglia di partenza del GP Spagna La griglia di partenza della gara di oggi vede Lando Norris scattare dalla pole position. Al fianco del britannico della McLaren parte il leader del Mondiale Max Verstappen. Seconda fila occupata dalle due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, mentre le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz cominceranno la gara rispettivamente dalla quinta e dalla sesta casella. Scatterà 11° invece Sergio Perez con l'altra Red Bull: il messicano, ottavo in qualifica, paga anche la penalità di tre posizioni rimediata nella scorsa gara di Montreal. La griglia di partenza del GP di Spagna della F1 2024 1ª fila: 1. Lando Norris (McLaren), 2. Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: 3. Lewis Hamilton (Mercedes) , 4. George Russell (Mercedes)

3ª fila: 5. Charles Leclerc (Ferrari), 6. Carlos Sainz (Ferrari)

4ª fila: 7. Pierre Gasly (Alpine), 8. Esteban Ocon (Alpine)

5ª fila: 9. Oscar Piastri (McLaren), 10. Fernando Alonso (Aston Martin)

6ª fila: 11. Sergio Perez (Red Bull)*, 12. Valtteri Bottas (Sauber)

7ª fila: 13. Nico Hulkenberg (Haas), 14. Lance Stroll (Aston Martin)

8ª fila: 15. Zhou Guanyou (Sauber), 16. Kevin Magnussen (Haas)

9ª fila: 17. Yuki Tsunoda (Racing Bulls), 18. Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

10ª fila: 19. Alexander Albon (Williams), 20. Logan Sargeant (Williams) *penalizzato di 3 posizioni in griglia A cura di Michele Mazzeo 06:30 Dove vedere il GP Spagna di Formula 1 in TV e streaming La gara del GP di Spagna della Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta da Sky. È possibile vedere il la corsa della F1 a Barcellona sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW. La telecronaca sarà di Carlo Vanzini mentre il commento tecnico è affidato a Marc Gené, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. La gara F1 di oggi in Spagna inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la differita che inizia alle ore 18:00, stesso orario in cui si può vedere gratuitamente in streaming sul sito tv8.it. A cura di Michele Mazzeo 06:00 Formula 1, oggi il GP Spagna a Barcellona: orari TV8 e Sky di diretta e differita Oggi sul circuito di Barcellona è in programma la decima gara del Mondiale di Formula 1 2024. La partenza del GP di Spagna è fissata alle ore 15:00 (ora italiana). Il decimo round della nuova stagione F1 è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8. La gara del GP di Spagna di Formula 1 inizia alle 15:00 di oggi. Questo l'orario italiano in cui i piloti scatteranno con le loro monoposto dalla griglia di partenza del tracciato del Montmelò per affrontare i 66 giri della decima corsa del Mondiale 2024. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 13:30 sarà possibile seguire il pre-gara. La differita su TV8 inizierà invece alle ore 18:00. A cura di Michele Mazzeo

