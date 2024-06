video suggerito

Leclerc a muso duro contro Sainz in TV dopo il GP Spagna, volano gli stracci in Ferrari: “È scorretto” Volano gli stracci in TV tra i piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz al termine della gara del GP di Spagna della Formula 1 2024: botta e risposta al veleno tra i due, il monegasco accusa lo spagnolo di essere stato scorretto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Animi tesi in casa Ferrari dopo la gara del GP di Spagna della Formula 1 2024. La corsa sul circuito di Barcellona, deludente per la scuderia di Maranello (che ha raccolto solo un 5° e un 6° posto), ha infatti avuto degli strascichi con i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz che non se le sono mandate a dire nelle interviste TV post-gara. Oggetto dei dissapori tra i due driver del Cavallino è stato il duello fratricida andato in scena nel corso del primo giro che ha visto lo spagnolo attaccare duramente il compagno di squadra e soffiargli la quinta posizione.

Un attacco che il 26enne di Monte Carlo non ha gradito e, dopo averlo fatto notare da subito con un team radio al veleno, lo ha ribadito senza mezzi termini anche subito dopo la bandiera a scacchi ai microfoni di Sky. "La lotta con Carlos Sainz all’inizio non è stata corretta e soprattutto non giusta in quel momento. Era il momento in cui sapevamo di dover lottare la gomma, come deciso nel briefing di stamattina. Io all’ultima curva l’ho salvata, mentre ho visto Carlos che è andato e non ha salvato per niente i pneumatici. Alla fine è andata così, si poteva fare la curva ed evitare di tagliarla come ha fatto lui, mi ha danneggiato l’ala a sinistra e fatto perdere un po’ di tempo. Parleremo all’interno del team, alla fine era il suo Gran Premio di casa, ha provato a fare qualcosa di spettacolare ma non era il momento giusto per farlo, questo ci è costato almeno una posizione" ha infatti detto un Charles Leclerc evidentemente infuriato con il compagno di squadra accusato di fatto di non aver rispettato i patti.

Non si è fatta attendere la risposta di Carlos Sainz che, sempre nell'intervista post-gara ai microfoni di Sky, ha spiegato le sue ragioni senza nascondere però il suo astio nei confronti del compagno di squadra: "Avevamo gomma nuova mentre la Mercedes le aveva usate. Dovevamo sfruttare questo vantaggio nel primo giro. Lui non so cosa ha avuto, forse un problema. Ho visto l'opportunità e l'ho superato. Non posso stare tutta la vita dietro a lui. Sinceramente non capisco di che cosa si lamenta questa volta" ha difatti detto a riguardo lo spagnolo della Ferrari rispondendo a tono alle accuse rivoltegli in precedenza da Leclerc.

Un episodio, quello andato in scena al Montmelò, che sembra dunque certificare una volta per tutte che gli equilibri all'interno della scuderia di Maranello sono definitivamente saltati (anche se c'è da sottolineare anche il fatto che nel finale Sainz con gomme hard usurate ha lasciato passare senza opporre alcuna resistenza Leclerc che montava invece gomme soft più fresche) e, con un pilota confermato e certo di restare anche la prossima stagione mentre l'altro sa già di dover andare via per far spazio al già ingaggiato Lewis Hamilton, ricomporli sarà un'operazione molto complicata. Atteso dunque ad una missione quasi impossibile il team principal Frederic Vasseur che deve ora trovare il modo di far coesistere Leclerc e Sainz fino all'ultimo GP di questo Mondiale di Formula 1 ad oggi ancora molto distante.

Formula 1 News Calendario Classifica segui