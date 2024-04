video suggerito

La Juventus soffre, ma vince e blinda il terzo posto: Fiorentina battuta 1-0, gol di Gatti La Juventus soffrendo tremendamente nella ripresa batte 1-0 la Fiorentina. Allegri ritrova il successo e allunga sul Bologna. Decide un gol di Gatti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juve vince la seconda partita della settimana, ma soprattutto torna a vincere in Serie A. Questo è appena il secondo successo nelle ultime dieci partite di campionato per i bianconeri che nel primo tempo hanno giocato in modo sontuoso, ma nella ripresa si sono difesi alla vecchia maniera. La Fiorentina perde ancora, stavolta 1-0. Gatti mette la sua firma sull'incontro che blinda il terzo posto della Juve.

Nel primo tempo si vede probabilmente la Juve più bella della stagione. La squadra di Allegri gioca un calcio veloce, moderno e imprevedibile. La Fiorentina è costantemente in affanno. Di gol i bianconeri ne realizzano quattro, ma tre gol vengono annullati per fuorigioco. L'unico buono lo realizza Gatti che è lestissimo a insaccare dopo che il palo aveva respinto un colpo di testa di Bremer. Quarto gol in campionato per il centrale juventino.

Sui primi due gol annullati ci sono state ben poche discussioni. Perché McKennie era avanti e non di poco, così come Vlahovic. Mentre il VAR è intervenuto poco dopo la mezz'ora quando Vlahovic aveva festeggiato il gol numero 16 e McKennie l'assist numero 8 della stagione. Ma tutto è stato cancellato.

Nella ripresa la partita è totalmente differente. Italiano corregge la Fiorentina. Manda in campo prima Sottil e Maxi Lopez, poi Beltran e Nzola. La Fiorentina diventa padrona del campo e non rischia più, ma la Juve si difende in modo egregio, non concede quasi nulla ai viola che però vanno a un passo dal pareggio con una magia di Nico Gonzalez, che costringe Szczesny a un intervento straordinario.

La Fiorentina continua a spingere. La Juventus si difende e basta. Beltran ha due buonissimi occasione, ma non è bravo né fortunato. Nella prima è lesto a capire che la difesa bianconera sbaglia, tira ma la conclusione è respinta da Nzola. Nella seconda salva sulla linea Locatelli. Allegri vince ancora 1-0 e conquista tre punti pesantissimi.