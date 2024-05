Atalanta-Juve 0-1 finale Coppa Italia in diretta LIVE: gol di Vlahovic

Sarà Al Bano a cantare l'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024 tra Atalanta e Juventus. A renderlo noto è stata la Lega di Serie A nelle scorse ore. Lo stesso cantante ai microfoni di LaPresse ha commentato così la sua esibizione: "Non vedo l'ora, farò una esibizione a cappella e vediamo di tirar fuori qualche graffiata da artista. Più emozionato che sul palco di Sanremo? Se non c'è l'emozione si chiude baracca. Ti fa fare le cose più belle e interessanti. Non mi è mai capitato di esibirmi alo stadio per una partita di calcio, lo feci nel 2019 a Monza prima del via del Gp di F1".

Il cantautore di Cellino San Marco ha proseguito: "Il mio rapporto con il calcio, lo seguo ma non nella maniera sbagliata che fanno molti. Non sopporto quell'odio che esce innaturale o naturale quando si seguono le partite. A vincere deve essere sempre lo sport, il movimento. Attaccare i pullman, bruciare le macchine, vedere botte in campo, tutte queste cose non c'entrano niente con lo sport. Io non vado a vedere una partita con quella ragione lì".