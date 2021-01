Risultato assolutamente a sorpresa nel programma odierno delle partite di Ligue 1. L'ultima della classe Lorient, con una prova eccezionale ha battuto in rimonta i campioni in carica del Psg. La corazzata di Pochettino è stata battuta in un match ricco di emozioni con il risultato di 3-2. La squadra di casa ha conquistato la scena anche per una situazione molto curiosa: i rossoneri infatti hanno festeggiato il secondo gol, in stile "Haaland", per un'esultanza che è sembrata un vero e proprio sfottò.

Subito dopo aver segnato la rete del momentaneo 2-2, Yoane Wissa si è recato verso la bandierina del calcio d'angolo e insieme con i compagni ha sfoderato una celebrazione molto particolare. I giocatori del Lorient si sono seduti con le game incrociate e le mani in posa meditativa, per una scena resa celebre dal bomber del Borussia Dortmund Erling Haaland. Festeggiamenti molto particolari per la squadra di casa, che nel finale poi è riuscita a piazzare il colpo del ko conquistando 3 punti inaspettati e pesantissimi.

Ma perché i giocatori del Lorient hanno esultato in questo modo? La scena è sembrata un vero e proprio sfottò agli avversari, che a loro volta misero in scena i festeggiamenti in stile Haaland per prendere in giro il bomber dopo il superamento del turno nella Champions League della scorsa stagione ai danni del Borussia Dortmund. Una situazione che fece molto discutere nata da un'immagine falsa di Haaland che era circolata su Snapchat e relativa ad una presa in giro del norvegese nei confronti del club della Tour Eiffel. Da lì la vendetta di Neymar e compagni che oggi però sono stati ripagati con la stessa moneta.